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Сыро и неуютно. Погода в Гомеле в последние осенние выходные
27.11.2020 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные ничего хорошо для нас уходящий ноябрь не припас. Последние дни осени выдадутся не очень комфортными — с неба будет лить, а под ногами чавкать,
В субботу и воскресенье ожидается примерно одинаковая погода — не выше +3°C и осадки.
Но мы все равно желаем вам, друзья, хороших выходных!
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В выходные ничего хорошо для нас уходящий ноябрь не припас. Последние дни осени выдадутся не очень комфортными - с неба будет лить, а под ногами чавкать.
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