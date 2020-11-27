Сыро и неуютно. Погода в Гомеле в последние осенние выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные ничего хорошо для нас уходящий ноябрь не припас. Последние дни осени выдадутся не очень комфортными — с неба будет лить, а под ногами чавкать, обещает сайт pogoda.by.



Фото: Reuters

В субботу и воскресенье ожидается примерно одинаковая погода — не выше +3°C и осадки.

Но мы все равно желаем вам, друзья, хороших выходных!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .