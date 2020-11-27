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Морозец и снег. Погода в Могилеве в выходные
27.11.2020 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последние выходные ноября покажут, что зима действительно близко: в Могилеве прогнозируют снег и легкий мороз. А вот первые дни декабря, по
Сегодня, 27 ноября, будет до +4 °С, ветрено, возможны и дождь, и мокрый снег.
В субботу ожидается −2…+2 °С, сплошная облачность. Утром возможен мокрый снег.
В воскресенье, 29 ноября, похолодает: 0…-3 °С. Весь день прогнозируют снег.
В понедельник также по прогнозу — снегопад. В темное время суток будет до -6 °С, днем — около нуля.
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На следующей неделе мороз усилится, прогнозируют снег.
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