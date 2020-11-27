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Снежно и пасмурно. Погода в Гродно в последние выходные ноября
27.11.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последние выходные ноября в Гродно будет снежно и холодно,
В субботу будет облачно и снежно. Утром небольшие заморозки. Днем снег на время прекратится, но потом пойдет снова. Температура воздуха — около нуля.
В воскресенье снова будет идти снег. Температура воздуха — 0… -2 °C.
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В последние выходные ноября в Гродно будет снежно и холодно.
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