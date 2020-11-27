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Снежно и пасмурно. Погода в Гродно в последние выходные ноября

27.11.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последние выходные ноября в Гродно будет снежно и холодно, предупреждает pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу будет облачно и снежно. Утром небольшие заморозки. Днем снег на время прекратится, но потом пойдет снова. Температура воздуха — около нуля.

В воскресенье снова будет идти снег. Температура воздуха — 0… -2 °C.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В последние выходные ноября в Гродно будет снежно и холодно.
 
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