Снежно и пасмурно. Погода в Гродно в последние выходные ноября

Источник материала: Tut.by

В последние выходные ноября в Гродно будет снежно и холодно, предупреждает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу будет облачно и снежно. Утром небольшие заморозки. Днем снег на время прекратится, но потом пойдет снова. Температура воздуха — около нуля.

В воскресенье снова будет идти снег. Температура воздуха — 0… -2 °C.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .