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Систему оповещения населения проверят в Беларуси

27.11.2020 12:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Техническая проверка системы оповещения населения пройдет в пятницу, об этом предупредили в пресс-службе МЧС Беларуси.

© Photo : МЧС Беларуси
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В эфире телеканалов и в главном меню интерактивного телевидения "Zala" 27 ноября зрители смогут увидеть бегущую строку с тексом: "Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется".

Кроме этого, пользователи операторов, которые находятся на территории Бешенковичского района (Витебская область), получат СМС-сообщение с аналогичным текстом.

В пресс-службе попросили белорусов отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки.

Проверки систем оповещения проходят в республике регулярно. Последний раз они тестировались в марте текущего года - тогда проверялась работа оборудования для отправки сообщений через радиостанции в УКВ и FM-диапазоне.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Зрители ряда телеканалов увидят соответствующую бегущую строку, а жители Бешенковичкого района также получат СМС.
 
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