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Систему оповещения населения проверят в Беларуси
27.11.2020 12:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Техническая проверка системы оповещения населения пройдет в пятницу, об этом предупредили в пресс-службе МЧС Беларуси.
В эфире телеканалов и в главном меню интерактивного телевидения "Zala" 27 ноября зрители смогут увидеть бегущую строку с тексом: "Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется".
Кроме этого, пользователи операторов, которые находятся на территории Бешенковичского района (Витебская область), получат СМС-сообщение с аналогичным текстом.
В пресс-службе попросили белорусов отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки.
Проверки систем оповещения проходят в республике регулярно. Последний раз они тестировались в марте текущего года - тогда
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Зрители ряда телеканалов увидят соответствующую бегущую строку, а жители Бешенковичкого района также получат СМС.
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