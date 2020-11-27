Журналиста TUT.BY Катерину Борисевич перевели в СИЗО на Володарского. Письма ей почти не доходят

Источник материала: Tut.by

Восьмые сутки наша коллега, Катерина Борисевич, находится в следственном изоляторе. Почти неделю была в СИЗО КГБ, теперь она в списках СИЗО № 1 на Володарского. Катерина сообщает в письмах, что старается держаться. Она получила от родных первую передачу с одеждой и продуктами. Нам известно, что многие ей пишут, но к сожалению, пока письма ей почти не доходят.



Катерина Борисевич. Фото: соцсети

Вечером 19 ноября наша коллега Катерина Борисевич была задержана сотрудниками в штатском и масках, которые после обыска в квартире увезли ее в неизвестном направлении. Чуть позже Катерина сообщила дочери и коллегам, что она в СИЗО КГБ, 20 ноября состоится первый допрос.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст. 178 УК). Речь идет о состоянии погибшего Романа Бондаренко , Катерина была автором статьи, где указывалось, что в его крови не было алкоголя. Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин. С адвокатов журналиста взяли подписку о неразглашении, поэтому подробностей уголовного дела мы не знаем.

Однако из сюжета на СТВ стало понятно, что предварительное расследование ведут сотрудники Генеральной прокуратуры. По закону Генеральная прокуратура вправе как направить дело для расследования в следственные органы (Следственный комитет или Комитет государственной безопасности), так и самостоятельно проводить предварительное следствие — «в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела» (ст. 34 УПК), последнее бывает крайне редко.

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Почти неделю Катерина находилась в следственном изоляторе КГБ, однако недавно она появилась в списках СИЗО № 1 на улице Володарского. Здесь бытовые условия хуже.

На днях родные и коллеги журналиста получили первые письма от нее, самой Катерине передали пока только одно письмо. С чем это связано, пока неизвестно, десятки людей уже отправили письма журналисту. По закону , вручение писем и телеграмм производятся сотрудниками следственного изолятора не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления письма, за исключением праздничных и выходных дней.

Адрес для писем для Катерины Борисевич: СИЗО № 1 г. Минска, 220050, ул. Володарского, 2 (Борисевич Екатерине Анатольевне).

29 ноября истекает 10 суток с момента задержания Катерины. К этому сроку ей должно быть предъявлено обвинение (в присутствии защитника) и принято решение о мере пресечения.

Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Вообще по факту разглашения врачебной тайны дело возбуждается по заявлению потерпевшего, поскольку это является делом частного обвинения (ч. 1 ст. 178 УК). Но если речь о наступлении тяжких последствий (ч. 3 ст. 178 УК), а именно такой формулировкой оперирует Генпрокуратура, то в этом случае это уже дело публичного обвинения, и правоохранительные органы, в том числе прокуратура, могут возбудить дело и без заявления потерпевшего, как и произошло в данном случае.

Что же такое «тяжкие последствия» относительно ст. 178 УК? В комментарии к Уголовному кодексу отмечается, что «под тяжкими последствиями понимаются, например, такие последствия, которые привели к увольнению лица с занимаемой должности, к разводу, самоубийству, заболеванию психической болезнью и т.п.». Как мы видим, перечисленные последствия имеют непосредственное отношение к лицу, о диагнозе которого узнала общественность. Что же о «тяжких последствиях» сообщает Генеральная прокуратура? «Деяния названных лиц (врача и сотрудника TUT.BY. — Прим. ред.) повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».

Катерина более 10 лет работает журналистом, отмечена профессиональными наградами, специализируется на освещении правовых тем, она писала о многих резонансных уголовных делах.

Белорусская ассоциация журналистов требует немедленно освободить Катерину Борисевич. Обращаясь в первую очередь к Генеральной прокуратуре, БАЖ призывает сосредоточиться на поиске виновных в смерти Романа Бондаренко (дело расследует Генпрокуратура), а не преследовать журналиста, которая подготовила материал, и врача, который дал комментарий по социально важной теме, не нарушив права родственников погибшего.

Напомним, родственники Романа претензий СМИ и медперсоналу не высказывали, мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала журналистку TUT.BY Катерину Борисевич и врача-анестезиолога больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина узниками совести. Белорусские правозащитные организации признали Борисевич политзаключенной.