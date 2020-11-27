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Когда ждать зимнюю погоду? Прогноз на выходные

27.11.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погоду в стране начал формировать циклон «Таня»: на большей части территории прошли осадки, по северу страны в виде мокрого снега, здесь установился снежный покров высотой 1−7 см. В выходные ожидаются мокрый снег, ветер, туман, а в начале следующей недели в стране установится зимний характер погоды, сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 28 ноября, ожидается пасмурная погода. Временами осадки, преимущественно снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4...+2ºC, максимальная днем -1...+4ºC.

В воскресенье, 29 ноября, сохранится облачная погода. Временами снег, мокрый снег. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -5...+2 ºC, днем -3...+2 ºC.

В начале следующей недели погоду начнут формировать неустойчивые воздушные массы, сформированные в северных широтах, и в стране установится зимний характер погоды. Температурный режим во многих районах Беларуси сначала вернется в климатические рамки, а в первых числах календарной зимы среднесуточные температуры даже окажутся немного ниже нормы. На значительной части территории установится снежный покров.

В понедельник, 30 ноября, облачно с прояснениями. На большей части пройдет кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1...7 ºC, днем -4...+1 ºC.

 
 
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В начале следующей недели погоду начнут формировать неустойчивые воздушные массы, сформированные в северных широтах, в стране установится зимний характер погоды.
 
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