Уголовные дела за надругательство над госфлагом и «циничные надписи» - как идет война символов

Источник материала: Tut.by

24-летний гомельчанин Георгий Василенко проведет два года на «химии» за то, что заменил государственный флаг на бело-красно-белый на центральной площади города. 26 ноября суд вынес соответствующий приговор .

Первоначально дело возбудили по статье 370 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Беларуси, позже переквалифицировали, обвинив парня в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339). Подобных дел — в которых фигурирует государственная символика — сейчас много: по каким-то уже вынесены приговоры, какие-то еще на стадии расследования.

Еще один тренд — суды за «порчу имущества» — сейчас, как правило, это нанесение «политических» рисунков и надписей. Как раз сегодня начался суд над парнем и девушкой, которые пытались восстановить мемориал Александру Тарайковскому — надпись на асфальте «Не забудем» (по факту гибели самого Тарайковского, напомним, уголовного дела нет).

Мы постарались собрать все, что известно о подобных делах на данный момент.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Какие приговоры выносит суд?

Действия тех, кто срывает или портит государственные флаги, подпадают под статью 370 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Беларуси, которая в качестве максимального наказания предусматривает ограничение свободы на срок до одного года.

Уголовные дела по данной статье 370 УК для Беларуси до недавнего времени были довольно редким явлением. Последний подобный процесс, о котором сообщали СМИ, прошел в июле 2017 года: пьяный житель Витебска порвал государственный флаг, который вывесили в связи с майскими праздниками на фасаде магазина, где он покупал спиртное. В итоге мужчину приговорили к штрафу в размере 1840 рублей. Однако в 2020 году приговоры за неправомерные действия с госсимволикой стали значительно жестче.

При этом стоит отметить, что в части подобных случаев преступления квалифицируют и по статье 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси, в том числе потому, что она может применяться, если действия нарушителя порядка привели к уничтожению или повреждению имущества. Максимальное наказание по части 1 указанной уголовной статьи — три года лишения свободы.

Ниже — хронология случаев, уголовные дела по которым уже были рассмотрены судами.

3 сентября В Ивацевичах ночью 27-летний нетрезвый местный житель ножом разрезал полотнище с флагштока, расположенного рядом с районной прокуратурой, а затем то же проделал с флагом на фасаде районного отдела Следственного комитета. В конце октября дело направили в суд. Мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. Решение было вынесено 11 ноября. Приговор: 1 год «химии». 4 сентября В Бресте 22-летний житель Пружан Юрий Костюк, который приехал в областной центр с друзьями по личным делам, потянул за полотнище и сорвал государственный флаг, закрепленный у входа в гостиницу «Молодежная». Парня задержали, он заявил, что в момент совершения преступления был нетрезв. Как сообщалось, молодого человека уже задерживали 11 августа за участие в массовых акциях протеста, он также привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. Решение было вынесено 17 ноября. Приговор: 1 год «химии». 15 сентября Около 4 утра 27-летний житель Жлобина снял государственный флаг с флагштока у здания Дворца культуры металлургов, пытался поджечь полотнище, затем разорвал его и бросил один из кусков материи в ближайший водоем. Мужчина был задержан и рассказал, что был пьян, когда совершал преступление. В конце октября его дело было передано в суд, сам он признал вину и возместил причиненный ущерб. Решение было вынесено 12 ноября. Приговор: 1 год «химии». 16 сентября В Бресте ночью 22-летний безработный местный житель сорвал государственный флаг с фасада здания детской хореографической школы: древко сломалось, полотнище упало на тротуар. После задержания парень заявил, что был пьян, просто проходил мимо учебного заведения с друзьями и сам не понимает, для чего совершил преступление. Молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Решение суда было вынесено 6 ноября. Приговор: 1 год «химии».

Выражение протеста с помощью знаков и символов рассматривает еще и статья 341 (Осквернение сооружений и порча имущества) Уголовного кодекса Беларуси: помимо прочего, под нее подпадает «осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями». Наказание — общественные работы, штраф или арест.

По некоторым делам, связанным с «политическими» надписями, также уже были вынесены приговоры.

20 сентября В Жлобине нетрезвый 34-летний местный житель оставил с помощью краски на опорах ЛЭП, «зебре» пешеходного перехода и тротуаре нецензурные надписи в адрес властей и милиции. Сначала за свои действия мужчина, который ранее был судим за убийство, получил 13 суток административного ареста. Затем в отношении него завели уголовное дело. Решение было вынесено 19 ноября. Приговор: 3 месяца ареста. 7 октября В Минске 20-летняя Мария Сафонова с помощью кисти и краски нарисовала на металлической двери, перилах, тротуаре, фонарных столбах, мусорной урне изображения бело-красно-белых флагов, а также оставила надпись «Жыве Беларусь» — причиненный ущерб оценили в 556 рублей 41 копейку. В ходе судебного процесса защита приводила и заключение ученых из Национальной академии наук, которые не посчитали слова и рисунки девушки циничными и оскорбительными. Решение было вынесено 12 ноября. Приговор: 2 месяца ареста.

Наконец, зафиксирован случай применения статьи 346 (Осквернение историко-культурных ценностей) Уголовного кодекса Беларуси. До недавнего времени самым громким процессом по этой статье стал суд над 27-летним водителем, который в ноябре 2016 года устроил дрифт у монумента Победы в Минске — ему также вменяли в вину еще и статью о хулиганстве. Молодой человек был приговорен к трем годам колонии общего режима.

Уже в 2020 году в разгар протестов, 14 августа, в Минске парень нарисовал баллончиком с краской круг с линией над ним на скульптуре Родины-матери, являющейся частью комплекса «Минск — город-герой». Помимо указанной статьи, молодому человеку были предъявлены обвинения еще и по части 1 статьи 339 (Хулиганство). Решение было вынесено 13 ноября. Приговор: 2 года колонии общего режима.

Бдительная прокуратура

Как выяснилось, то ли из-за возросшего количества инцидентов с госсимволикой, то ли из-за почти полного отсутствия правоприменительной практики по касающимся их статьям Уголовного кодекса, то ли по другим причинам органы охраны правопорядка не всегда действуют согласованно. Известны случаи, когда Следственный комитет не увидел в действиях с флагом состава преступления, а прокуратура, изучив обстоятельства, все-таки возбуждала уголовное дело.

В ночь с 14 на 15 августа в Могилевском районе (деревня Подгорье) мужчина снял государственный флаг со здания сельсовета, оставив его на балконе второго этажа со следами ботинок. На место госсимволики он повесил другой флаг — скорее всего, бело-красно-белый. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета не стал возбуждать уголовное дело, так как государственный флаг не получил серьезных повреждений. Однако прокуратура с этим не согласилась, усмотрев в случившемся осквернение госсимволики.

Ночью 18 октября в Сморгони трое мужчин по строительным лесам поднялись на крышу местной гимназии и заменили государственный флаг на бело-красно-белый, а снятое полотнище забрали с собой. Сморгонский РОВД вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но прокуратура завела дело об осквернении госсимволики, направив его в Следственный комитет.

Надругательство над госсимволами — в ожидании суда

Ниже — хронология случаев противоправных действий с госсимволикой, где на момент публикации материала еще не было известно о вынесении приговора суда.

6 сентября В Жабинке глубокой ночью 19-летний житель райцентра сорвал с местного райпо государственный флаг. Полотнище он сложил в пакет и закопал в лесу. Он также заявил, что является «делегатом от молодежи» некоего «Совета народного доверия» и не раскаивается в содеянном. У парня дома изъяли большое количество листовок протестного содержания. 10 сентября В Минске в милицию сообщили о том, что двое парней сорвали государственный флаг с административного здания на улице Голодеда, один из них топтал и пачкал его, протирал им улицу и вытирал свою обувь. Виновного вскоре нашли: им оказался 26-летний житель Витебска, который работал в столице на стройке. С ним в момент совершения преступления был его друг — 23-летний безработный минчанин. Оба были пьяны, когда старший из них сорвал флаг. У обоих есть судимости: у старшего — за уклонение от призыва, у младшего — за хулиганство. Также их не единожды привлекали к административной ответственности. Дело возбудили по статье 370 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. 16 сентября В Слониме 28-летний мужчина сорвал государственный флаг со здания детской библиотеки, затем порезал и исписал его. После задержания он пояснил, что таким образом хотел поддержать протестующих, но теперь раскаивается. У мужчины есть судимость за кражу, он привлекался к административной ответственности за семейные конфликты. По факту надругательства над госсимволикой возбуждено уголовное дело. 23 сентября В Бресте во время акции протеста возле кинотеатра «Беларусь» ее несовершеннолетний участник, второкурсник ссуза из Кобрина Артем Зеленков пытался поджечь государственный флаг, который он взял у друга, а затем разорвал его. После задержания назвал свои действия необдуманными, на суде полностью признал вину. Уголовное дело возбудили по статье 370 (Надругательство над государственными символами), его рассмотрение началось 5 ноября. Окончательное решение пока не вынесено — судья направил парня на судебно-психиатрическую экспертизу. 5 октября В Минске 19-летний студент родом из Узды сорвал флаг на автовокзале «Центральный». Ставший свидетелем 61-летний мужчина забрал у парня рюкзак и пытался обменять его на госсимволику. Молодой человек ударил мужчину кулаком в лицо, а потом несколько раз флагштоком по голове и скрылся, а сам флаг выбросил в мусорный контейнер. Неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за оскорбление, умышленное уничтожение имущества и причинение телесных повреждений. Парень участвовал в протестах в августе, свою вину признал и раскаялся. Его поместили под стражу и будут судить по двум уголовным статьям: части 3 статьи 339 (Хулиганство), квалифицирующей особо злостное хулиганство, а также статье 370 (Надругательство над государственными символами). Рассмотрение дела началось 26 ноября. 16 октября В Осиповичах поздно вечером 24-летний безработный житель города оторвал часть полотнища флага на здании редакции местной газеты и выбросил ее в мусорный контейнер. Во время совершения преступления был пьян. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков. Теперь дело возбудили за надругательство над госсимволикой. 27 октября В Житковичах 32-летний местный житель закрепил исписанный государственный флаг на стене ресторана, расположенного возле автомобильной дороги. Дело возбудили по части 1 статьи 339 (Хулиганство). После задержания мужчина заявил, что раскаивается в содеянном. 1 ноября В Гомеле рано утром 46-летний местный житель снял государственный флаг с фасада одного из зданий на проспекте Ленина, а затем выбросил его в уличную урну. Когда к мужчине пришли сотрудники милиции, он сообщил им о том, что «это мнение 99% населения», отказывался проследовать с ними и даже пытался сбежать через запасной выход. Позже он заявил, что раскаивается. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту надругательства над государственным символом. 7 ноября В Минске ночью 18-летний парень сорвал флаг с административного здания на улице Куйбышева. С полотнищем он вернулся к знакомым, с которыми проводил время в ночном клубе и распивал спиртное. Вместе они сожгли флаг, снимая все на видео. И молодого человека, и его друзей задержали — теперь они стали фигурантами уголовного дела о надругательстве над госсимволикой. Не позднее 10 ноября В Минске 19-летний парень снял флаг с флагштока на территории школы во Фрунзенском районе, а потом поджег его. Молодого человека задержали. Дело возбудили по части 1 статьи 339 (Хулиганство) и статье 370 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. 13 ноября В Дрогичинском районе (городской поселок Антополь) против 16-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье 370 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Беларуси. Как сообщалось, подросток сорвал флаг со здания местного ДК, куда пришел на дискотеку, а само полотнище затем выбросил.

«Циничные надписи»

Почти сразу после гибели в Минске ночью 10 августа Александра Тарайковского рядом с местом трагедии в районе станции метро «Пушкинская» люди начали оставлять цветы. Окончательно оформился народный мемориал в день похорон — 15 августа: тогда почтить память мужчины пришли десятки тысяч человек. Там же вскоре появилась надпись «Не забудем», которую коммунальники регулярно пытались убрать, посыпая ее технической солью, а жители восстанавливали.



Фото: читатель TUT.BY

А 9 сентября в Минске в районе станции метро «Пушкинская» была задержана 25-летняя Мария Бобович, а на следующий день 42-летний Денис Греханов: как сообщалось, они нанесли «циничную надпись» (определение пресс-службы Генпрокуратуры) на тротуарную плитку. Сначала оба проходили по статье 341 (Осквернение сооружений и порча имущества). Позже статью переквалифицировали : теперь их обвиняют по части 2 статьи 339 (Хулиганство) и части 2 статьи 218 (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества). Ущерб был оценен в несколько тысяч рублей. Правозащитники признали Марию Бобович и Дениса Греханова политзаключенными. Сегодня начался суд над Марией Бобович и Максимом Павлющиком (прежде о нем не сообщалось).

Отметим, что гораздо более ожесточенная «война с флагами и символами» идет со стороны властей и силовиков. Силовики устилают бело-красно-белыми флагами пол в спецтранспорте, задержанные вынуждены на них наступать. Вывешенные на фасадах домов или во дворах БЧБ-флаги тут же снимают люди в масках, коммунальники или сотрудники МЧС, протестные надписи или рисунки закрашиваются, а недавно МЧС запретило вешать «изделия из горючего текстиля» на фасады жилых домов.