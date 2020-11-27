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В квартире на улице Голубева - пожар. Эвакуировали 20 жителей дома
27.11.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители Юго-Запада Минска присылают фотографии — много дыма на улице Голубева.
Как
На месте работают спасатели, пожар локализовали.
Хозяйка квартиры самостоятельно покинула жилье. Еще 20 человек эвакуировали.
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Жители Юго-Запада Минска присылают фотографии - много дыма на улице Голубева.
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