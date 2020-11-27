В автобусе минчанин избил пассажира в куртке с госсимволикой. Его задержали и возбудили дело

Источник материала: Tut.by

Вечером 25 ноября в автобусе в Минске мужчина оскорбил, а потом ударил одного из пассажиров. В МВД сообщили , что минчанину не понравилась куртка с государственной символикой, в которой был пострадавший. Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело.

«49-летний мужчина ехал в городском автобусе № 69, когда его начал оскорблять сидящий позади пассажир. Им оказался 33-летний минчанин, которому не понравилась куртка с государственной символикой», — сообщили в милиции.

33-летний минчанин повис на поручнях и несколько раз ударил ногами 49-летнего мужчину. Мужчина постарше решил выйти на остановке, но зачинщик драки выбежал за ним, схватил за куртку и повалил на землю.

Задержал нападавшего проходивший мимо офицер внутренних войск. 33-летнего минчанина попытались отбить стоявшие рядом люди, силовику помог оказавшийся неподалеку оперативник из Московского РУВД.

В итоге минчанина передали прибывшему наряду милиции, сейчас он находится в ИВС.

Следственный комитет возбудил в отношении 33-летнего мужчины уголовное дело по ч.1 ст. 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

«В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, изучаются изъятые записи камер видеонаблюдения и регистратора, установленного в салоне пассажирского автобуса, допрашиваются свидетели», — сообщили в ведомстве.

Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за хулиганство. По предварительной информации, в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения (более 1,1 промилле).

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.