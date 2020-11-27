В Минске идет суд по уголовному делу за «циничную надпись» на месте мемориала Тарайковскому

Источник материала: Tut.by

В Минске судят двоих людей за «циничную надпись» на месте мемориала Александру Тарайковскому. По уголовной статье им грозит до 10 лет, молодые люди под стражей. «Горремавтодор» озвучил в суде новую сумму ущерба — всего на 211 рублей вместо 7,5 тысячи. Адвокаты просили изменить меру пресечения в связи с новыми обстоятельствами дела. Судья ходатайство отклонила. TUT.BY следит за тем, как идет процесс.



Одна из надписей на мемориале возле «Пушкинской», 7 сентября 2020. Фото: читатель TUT.BY

9 сентября несколько минчан задержали после того, как они пытались восстановить мемориал Александру Тарайковскому — надпись на асфальте «Не забудем».

По уголовному делу об умышленном повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и о хулиганстве проходят несколько человек, их обвиняют по двум статьям УК РБ — по ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 218.

ч. 2 ст. 339 УК РБ Хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), — наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет. ч. 2 ст. 218 УК РБ Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Сегодня в суде Фрунзенского района рассматривают уголовное дело в отношении двоих: 25-летней Марии Бобович и 26-летнего Максима Павлющика.

Дело рассматривает судья Юлия Близнюк, гособвинитель — Алина Касьянчик (она же вчера выступала стороной обвинения в отношении парня, который оскорбил Дмитрия Балабу). В суде собралось более 20 человек, обвиняемые находятся в клетке под стражей.

Павлющик и Бобович обвиняют в том, что они, действуя группой лиц, находясь вблизи здания № 21А по ул. Притыцкого в Минске (павильон у выхода метро возле мемориала Тарайковскому), беспричинно, умышленно совершили осквернение сооружения циничными надписями и порчу имущества, чем причинили имущественный вред ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» на общую сумму 7516 рублей 31 копейку, в крупном размере.







На суде с гражданским иском выступила представитель ГПО «Горремавтодор», она заявила об уточнении суммы ущерба и сказала, что фактическая сумма ущерба составила 211 рублей 20 копеек, ранее озвучена сумма в виде 7,5 тысяч рублей была предварительной.

Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения в связи с новыми обстоятельствами дела.

Состава уголовного преступления по 218-й статье не было — ведь заявленная сумма ущерба предприятия до 40 базовых величин, а это, по мнению адвокатов, административная ответственность которая предусматривает штраф, а не заключение под стражей. По 218-й статье обвиняемым грозит до 10 лет.

В связи с этим в суде объявляли перерыв.

Потом разбирательство продолжилось. Судья решила отклонить ходатайство адвокатов, обвиняемые остаются под стражей.

Мария Бобович ранее не судима, признана политзаключенной. Максим Павлющик ранее был судим по статье 339, наказание отбыл.

Напомним, 10 августа во время протестов погиб Александр Тарайковский . Это произошло возле станции метро «Пушкинская». После этого возле станции то и дело появлялся стихийный мемориал с надписью «Не забудем» на тротуаре. Коммунальники периодически посыпали эту и другую надписи технической солью, но надпись появлялась вновь.

(будет дополнено)