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В Минске идет суд по уголовному делу за «циничную надпись» на месте мемориала Тарайковскому
27.11.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске судят двоих людей за «циничную надпись» на месте мемориала Александру Тарайковскому. По уголовной статье им грозит до 10 лет, молодые люди под стражей. «Горремавтодор» озвучил в суде новую сумму ущерба — всего на 211 рублей вместо 7,5 тысячи. Адвокаты просили изменить меру пресечения в связи с новыми обстоятельствами дела. Судья ходатайство отклонила. TUT.BY следит за тем, как идет процесс.
9 сентября несколько минчан задержали после того, как они пытались восстановить мемориал Александру Тарайковскому — надпись на асфальте «Не забудем».
По уголовному делу об умышленном повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и о хулиганстве проходят несколько человек, их обвиняют по двум статьям УК РБ — по ч. 2 ст. 339 и ч. 2 ст. 218.
Сегодня в суде Фрунзенского района рассматривают уголовное дело в отношении двоих: 25-летней Марии Бобович и 26-летнего Максима Павлющика.
Дело рассматривает судья Юлия Близнюк, гособвинитель — Алина Касьянчик (она же вчера выступала стороной обвинения в отношении парня, который оскорбил Дмитрия Балабу). В суде собралось более 20 человек, обвиняемые находятся в клетке под стражей.
Павлющик и Бобович обвиняют в том, что они, действуя группой лиц, находясь вблизи здания № 21А по ул. Притыцкого в Минске (павильон у выхода метро возле мемориала Тарайковскому), беспричинно, умышленно совершили осквернение сооружения циничными надписями и порчу имущества, чем причинили имущественный вред ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» на общую сумму 7516 рублей 31 копейку, в крупном размере.
Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения в связи с новыми обстоятельствами дела.
Состава уголовного преступления по 218-й статье не было — ведь заявленная сумма ущерба предприятия до 40 базовых величин, а это, по мнению адвокатов, административная ответственность которая предусматривает штраф, а не заключение под стражей. По 218-й статье обвиняемым грозит до 10 лет.
В связи с этим в суде объявляли перерыв.
Потом разбирательство продолжилось. Судья решила отклонить ходатайство адвокатов, обвиняемые остаются под стражей.
Мария Бобович ранее не судима, признана политзаключенной. Максим Павлющик ранее был судим по статье 339, наказание отбыл.
Напомним, 10 августа во время протестов погиб
(будет дополнено)
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В Минске судят двоих людей за «циничную надпись» на месте мемориала Александру Тарайковскому. По уголовной статье им грозит до 10 лет, молодые люди под стражей....
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