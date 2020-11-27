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Исторический момент: видео включения генератора первого энергоблока БелАЭС в сеть энергосистемы
27.11.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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«События разворачиваются в Национальном диспетчерском центре Белорусской энергосистемы и на щитах управления Белорусской АЭС. Запечатлен момент синхронизации генератора с сетью», — сообщили в «Белэнерго».
Напомним, 7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС
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События разворачиваются в Национальном диспетчерском центре Белорусской энергосистемы и на щитах управления Белорусской АЭС. Запечатлен момент синхронизации...
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