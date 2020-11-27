Исторический момент: видео включения генератора первого энергоблока БелАЭС в сеть энергосистемы

Источник материала: Tut.by

На YouTube-канале «Белэнерго» сегодня появилось видео включения генератора первого энергоблока БелАЭС в сеть энергосистемы. Это случилось 3 ноября, в 12.03.

«События разворачиваются в Национальном диспетчерском центре Белорусской энергосистемы и на щитах управления Белорусской АЭС. Запечатлен момент синхронизации генератора с сетью», — сообщили в «Белэнерго».

Напомним, 7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива. 11 октября была запущена цепная реакция: реактор стал функционировать. 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Официальный запуск АЭС прошел 7 ноября: первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт .