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Развить координацию и спустить пар после тяжелого дня. В Гомеле открыли зал по метанию ножей

27.11.2020 14:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельчанин Владислав Грачев метанием ножей занимается с детства. Начинал с соседских заборов, а когда подрос, переключился на спортивные мишени. Теперь открыл специальный зал, пишет «Белка».


Открыться, рассказывает увлеченный предприниматель, было несложно. Сначала обратился за консультацией в милицию и другие ведомства — все-таки спорт необычный. В России, кстати, его признали на официальном уровне, но в Беларуси соревнования по метанию ножей не проводятся.

— Никакого противодействия не встретил, так как ножи для метания не являются холодным оружием. По большому счету, они и ножами не являются. Это спортивные снаряды, кажущиеся острыми грани изначально затуплены, — рассказывает Владислав.


Ножей существует более десятка видов. Снаряды по большей части заказывают в России, но они есть и в гомельских магазинах.

Способов метания несколько: с полоборота, оборота, двух оборотов, а есть и безоборотная техника, когда нож летит прямо.


В планах предпринимателя развивать не только спортивное, но и творческое направление, например жонглирование ножами.

Владислав уверяет, что метание развивает координацию, а также несет в себе мощную оздоровляющую функцию: в момент технологичного броска возникающий резонанс благоприятно воздействует на мышцы и позвоночник. А кому-то это занятие помогает просто спустить пар после тяжелого дня.

Пометать ножи можно в ангаре на Речицком проспекте, 7. Цена развлечения — 5 рублей в час.

 
 
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Гомельчанин Владислав Грачев метанием ножей занимается с детства. Начинал с соседских заборов, а когда подрос, переключился на спортивные мишени. Теперь открыл...
 
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