Из Беларуси высылают барановичского активиста

Источник материала: Tut.by

Барановичского активиста Олега Малащенко высылают из Беларуси. Вернуться он сможет только через три года. Семья переживает, что Олег может больше не увидеть свою мать, пишет Intex-press .



Олег и Татьяна Малащенко. Фото из личного архива

Жителя Барановичей, военного пенсионера Олега Малащенко 25 ноября пригласили в отделение по гражданству и миграции Барановичского ГОВД для обсуждения решения о его высылке из страны, рассказала его супруга Татьяна. Вечером у себя на странице в соцсети Олег Малащенко оставил сообщение: «Высылка из страны, без права въезда на три года, покинуть страну до 25.12.2020».

На обжалование решения отделения по гражданству и миграции Барановичского ГОВД у семьи Малащенко есть три дня.

Олег Малащенко — уроженец Барановичей. С семьей он живет в городе с 2004 года. У него двое несовершеннолетних детей, жена и 85-летняя мать. Мужчина — бывший офицер, заканчивал военную службу в России, поэтому автоматически получил российское гражданство. После службы переехал на родину, несколько лет был владельцем магазина «Вадзянік», а позже устроился работать на авиазавод.

Семья Малащенко активно участвует в общественной жизни города. Они добились открытия в городе белорусскоязычных классов, участвовали в национальных проектах и популяризации белорусской культуры, неоднократно были наблюдателями на выборах.

По мнению жены Олега, мужа хотят выслать из страны из-за того, что власти считают мужчину одним из зачинщиков протестов в ОАО «558-й авиационный ремонтный завод», которые прошли после президентских выборов.

— Мы, конечно, надеялись на лучшее, но иллюзий о том, что мужа оставят в Беларуси, я не питала. Меня удивило, что Олега высылают из страны в добровольном порядке, а не принудительно. Так что нам не придется собирать вещи впопыхах, — рассказала Татьяна Малащенко.

По cловам Татьяны, в отделении по гражданству и миграции Барановичского ГОВД Олегу не выдали копию документа, в котором указана точная причина депортации, и также не дали его сфотографировать. Малащенко при ознакомлении с документом успел прочитать, что одной из причин депортации было участие в акциях протеста.

Семью Малащенко сейчас очень беспокоит то, что из-за высылки на три года из страны Олег может больше не увидеть престарелую мать.

— Женщине 85 лет, а высылка на три года без права на въезд — это какой-никакой срок для пенсионера, — переживает Татьяна.