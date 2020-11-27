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Из Беларуси высылают барановичского активиста
27.11.2020 14:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Барановичского активиста Олега Малащенко высылают из Беларуси. Вернуться он сможет только через три года. Семья переживает, что Олег может больше не увидеть свою мать, пишет
Жителя Барановичей, военного пенсионера Олега Малащенко 25 ноября пригласили в отделение по гражданству и миграции Барановичского ГОВД для обсуждения решения о его высылке из страны, рассказала его супруга Татьяна. Вечером у себя на странице в соцсети Олег Малащенко оставил сообщение: «Высылка из страны, без права въезда на три года, покинуть страну до 25.12.2020».
На обжалование решения отделения по гражданству и миграции Барановичского ГОВД у семьи Малащенко есть три дня.
Олег Малащенко — уроженец Барановичей. С семьей он живет в городе с 2004 года. У него двое несовершеннолетних детей, жена и 85-летняя мать. Мужчина — бывший офицер, заканчивал военную службу в России, поэтому автоматически получил российское гражданство. После службы переехал на родину, несколько лет был владельцем магазина «Вадзянік», а позже устроился работать на авиазавод.
Семья Малащенко активно участвует в общественной жизни города. Они добились открытия в городе белорусскоязычных классов, участвовали в национальных проектах и популяризации белорусской культуры, неоднократно были наблюдателями на выборах.
По мнению жены Олега, мужа хотят выслать из страны из-за того, что власти считают мужчину одним из зачинщиков протестов в ОАО «558-й авиационный ремонтный завод», которые прошли после президентских выборов.
— Мы, конечно, надеялись на лучшее, но иллюзий о том, что мужа оставят в Беларуси, я не питала. Меня удивило, что Олега высылают из страны в добровольном порядке, а не принудительно. Так что нам не придется собирать вещи впопыхах, — рассказала Татьяна Малащенко.
По cловам Татьяны, в отделении по гражданству и миграции Барановичского ГОВД Олегу не выдали копию документа, в котором указана точная причина депортации, и также не дали его сфотографировать. Малащенко при ознакомлении с документом успел прочитать, что одной из причин депортации было участие в акциях протеста.
Семью Малащенко сейчас очень беспокоит то, что из-за высылки на три года из страны Олег может больше не увидеть престарелую мать.
— Женщине 85 лет, а высылка на три года без права на въезд — это какой-никакой срок для пенсионера, — переживает Татьяна.
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Покинуть страну он должен до 25 декабря.
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