ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из Беларуси высылают барановичского активиста

27.11.2020 14:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Барановичского активиста Олега Малащенко высылают из Беларуси. Вернуться он сможет только через три года. Семья переживает, что Олег может больше не увидеть свою мать, пишет Intex-press.


Олег и Татьяна Малащенко. Фото из личного архива

Жителя Барановичей, военного пенсионера Олега Малащенко 25 ноября пригласили в отделение по гражданству и миграции Барановичского ГОВД для обсуждения решения о его высылке из страны, рассказала его супруга Татьяна. Вечером у себя на странице в соцсети Олег Малащенко оставил сообщение: «Высылка из страны, без права въезда на три года, покинуть страну до 25.12.2020».

На обжалование решения отделения по гражданству и миграции Барановичского ГОВД у семьи Малащенко есть три дня.

Олег Малащенко — уроженец Барановичей. С семьей он живет в городе с 2004 года. У него двое несовершеннолетних детей, жена и 85-летняя мать. Мужчина — бывший офицер, заканчивал военную службу в России, поэтому автоматически получил российское гражданство. После службы переехал на родину, несколько лет был владельцем магазина «Вадзянік», а позже устроился работать на авиазавод.

Семья Малащенко активно участвует в общественной жизни города. Они добились открытия в городе белорусскоязычных классов, участвовали в национальных проектах и популяризации белорусской культуры, неоднократно были наблюдателями на выборах.

По мнению жены Олега, мужа хотят выслать из страны из-за того, что власти считают мужчину одним из зачинщиков протестов в ОАО «558-й авиационный ремонтный завод», которые прошли после президентских выборов.

— Мы, конечно, надеялись на лучшее, но иллюзий о том, что мужа оставят в Беларуси, я не питала. Меня удивило, что Олега высылают из страны в добровольном порядке, а не принудительно. Так что нам не придется собирать вещи впопыхах, — рассказала Татьяна Малащенко.

По cловам Татьяны, в отделении по гражданству и миграции Барановичского ГОВД Олегу не выдали копию документа, в котором указана точная причина депортации, и также не дали его сфотографировать. Малащенко при ознакомлении с документом успел прочитать, что одной из причин депортации было участие в акциях протеста.

Семью Малащенко сейчас очень беспокоит то, что из-за высылки на три года из страны Олег может больше не увидеть престарелую мать.

— Женщине 85 лет, а высылка на три года без права на въезд — это какой-никакой срок для пенсионера, — переживает Татьяна.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покинуть страну он должен до 25 декабря.
 
Новости дня
Новости общества
 
Директор придумал схему, по которой три года присваивал деньги госпредприятия в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика