Директор придумал схему, по которой три года присваивал деньги госпредприятия в Витебске

Источник материала: Tut.by

Директор государственного предприятия из Витебска закупал товары через подконтрольную фирму и присвоил более 200 тысяч рублей, сообщает КГК.

Руководитель госпредприятия по монтажу, техобслуживанию и ремонту холодильного оборудования наладил поставку оборудования и комплектующих не напрямую от поставщиков, а через фирму, среди учредителей которой были он сам и его сын. Стоимость товаров возрастала почти вдвое. Разница в цене «оседала» на счетах фирмы-посредника. Так продолжалось три года.

Кроме того, директор составлял подложные документы: работники госпредприятия оказывали услуги населению, а в актах выполненных работ фигурировала все та же посредническая фирма. Выручка тоже шла ей.

За все время действия такой схемы госпредприятие получило ущерб свыше 200 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Его имущество арестовано.