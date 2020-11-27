|
Директор придумал схему, по которой три года присваивал деньги госпредприятия в Витебске
27.11.2020 14:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директор государственного предприятия из Витебска закупал товары через подконтрольную фирму и присвоил более 200 тысяч рублей,
Руководитель госпредприятия по монтажу, техобслуживанию и ремонту холодильного оборудования наладил поставку оборудования и комплектующих не напрямую от поставщиков, а через фирму, среди учредителей которой были он сам и его сын. Стоимость товаров возрастала почти вдвое. Разница в цене «оседала» на счетах фирмы-посредника. Так продолжалось три года.
Кроме того, директор составлял подложные документы: работники госпредприятия оказывали услуги населению, а в актах выполненных работ фигурировала все та же посредническая фирма. Выручка тоже шла ей.
За все время действия такой схемы госпредприятие получило ущерб свыше 200 тысяч рублей.
Мужчину обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Его имущество арестовано.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель госпредприятия по монтажу, техобслуживанию и ремонту холодильного оборудования наладил поставку оборудования и комплектующих не напрямую от...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)