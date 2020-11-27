Два могилевчанина сетями выловили почти 100 кг рыбы, теперь им грозит уголовка

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за браконьерство возбудили в отношении двух могилевчан. Мужчин задержали утром 27 ноября на водохранилище Рудея — с сетями и почти 100 кг рыбы, пишет Mogilevnews.by.



Фото: kremen. today

Могилевчан задержали сотрудники Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Мужчины, по информации госинспекторов, с помощью рыболовных сетей незаконно добыли более 140 особей различных видов рыб.

Нанесенный окружающей среде вред оценили на сумму более 4 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы. Могилевчанам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

«Телефоны доверия» Могилевской облинспекции охраны животного и растительного мира — 8 0222 274−000 (круглосуточно), 31−09−86.