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Два могилевчанина сетями выловили почти 100 кг рыбы, теперь им грозит уголовка
27.11.2020 14:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за браконьерство возбудили в отношении двух могилевчан. Мужчин задержали утром 27 ноября на водохранилище Рудея — с сетями и почти 100 кг рыбы,
Могилевчан задержали сотрудники Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Мужчины, по информации госинспекторов, с помощью рыболовных сетей незаконно добыли более 140 особей различных видов рыб.
Нанесенный окружающей среде вред оценили на сумму более 4 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы. Могилевчанам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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Могилевчан задержали сотрудники Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира. Мужчины, по информации госинспекторов, с помощью...
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