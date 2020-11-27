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Минскому областному институту развития образования - 80 лет

27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это одно из старейших в стране учреждений системы повышения квалификации педагогов. На его базе также занимаются организацией внешкольной деятельности региона. Проводят не только областные, но и международные научно-практические конференции. К слову, сейчас в институте около 200 сотрудников. Сегодня во время торжественного мероприятия состоялось чествование педагогов.

Гости праздника не только ознакомились с историей учреждения, но и посетили тематические выставки, музей, оценили техническое оснащение института.

 
 
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Это одно из старейших в стране учреждений системы повышения квалификации педагогов. На его базе также занимаются организацией внешкольной деятельности региона....
 
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