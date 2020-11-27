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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минскому областному институту развития образования - 80 лет Это одно из старейших в стране учреждений системы повышения квалификации педагогов. На его базе также занимаются организацией внешкольной деятельности региона....

Это одно из старейших в стране учреждений системы повышения квалификации педагогов. На его базе также занимаются организацией внешкольной деятельности региона. Проводят не только областные, но и международные научно-практические конференции. К слову, сейчас в институте около 200 сотрудников. Сегодня во время торжественного мероприятия состоялось чествование педагогов.Гости праздника не только ознакомились с историей учреждения, но и посетили тематические выставки, музей, оценили техническое оснащение института.