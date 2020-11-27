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В Славгороде перезахоронили останки бойцов Красной армии

27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Славгороде с почестями перезахоронены останки 21-го бойца Красной армии. Предполагается, что погибли они в 41-м, в начале Великой Отечественной войны, во время операции по освобождению райцентра. Когда 50-я танковая и 219-я механизированная дивизии пытались отбить у врага стратегическое направление на Москву. Почти все считаются пропавшими без вести. Благодаря экспедиции поисковиков удалось найти несколько мест захоронений воинов и 8 медальонов. А также установить имена пяти героев.
Почтили память погибших в годы войны минутой молчания представители общественных объединений, силовых ведомств и молодежь.

 
 
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В Славгороде с почестями перезахоронены останки 21-го бойца Красной армии. Предполагается, что погибли они в 41-м, в начале Великой Отечественной войны, во время...
 
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