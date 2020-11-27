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Эксперт об экономике Украины: госбюджет ошибок не прощает

27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Виктор Суслов, народный депутат Украины II и III созывов, экс-министр экономики Украины: "У меня нет сомнений, что с 2014 года, с начала всех острых событий в Украине, нужно было однозначно вводить мобилизационные методы управления. Государству нужно было забрасывать подальше идею о том, что невидимая рука рынка все отрегулирует и переходить во многом к плановой экономике, к определению приоритетов. Потому что в итоге мы ведь даже в оборонно-промышленном комплексе не решили огромные проблемы. Даже не налажено производство военной техники, патронов, боеприпасов. Все это в каком-то зачаточном состоянии в условиях войны, а при грамотной политике даже развитие таких секторов дало бы толчок экономике. И вот все то, что было пущено на самотек, в ожидании того, что само решится, сейчас мы, естественно, дошли до того, что у нас бюджетный кризис. Так он давно ожидался, он закономерен, и мы можем сказать, что да, ребята, невидимая рука рынка теперь опустошила ваши карманы".

 
 
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Вот какое мнение о состоянии дел в Украине высказал экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире ток-шоу.  Виктор Суслов, народный депутат Украины II и III созывов,...
 
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