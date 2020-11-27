|
Сенаторы продолжают решать проблемы людей
27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСенаторы продолжают решать проблемы людей, а также выявлять системные вопросы, волнующие население. Завтра на прямую телефонную линию выйдет председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенаторы продолжают решать проблемы людей, а также выявлять системные вопросы, волнующие население. Завтра на прямую телефонную линию выйдет председатель...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)