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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси увеличилось количество ДТП. ГАИ советует пройти курсы контраварийной подготовки Опасности зимней дороги. В Беларуси увеличилось количество ДТП. ГАИ советует водителям как можно скорее менять резину, а тем, кто только получил права, пройти курсы...

Опасности зимней дороги. В Беларуси увеличилось количество ДТП. ГАИ советует водителям как можно скорее менять резину, а тем, кто только получил права, пройти курсы контраварийной подготовки. На специальных полигонах профессиональные инструкторы помогают лучше почувствовать свой личный транспорт и обрести уверенность на трассе.Курс подготовки состоит из теоретических занятий и практики, длится он две недели. На автодром можно и нужно приезжать на своем авто. Ведь главная цель - научить понимать возможности своей машины в чрезвычайной ситуации.