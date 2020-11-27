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В Беларуси увеличилось количество ДТП. ГАИ советует пройти курсы контраварийной подготовки

27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Опасности зимней дороги. В Беларуси увеличилось количество ДТП. ГАИ советует водителям как можно скорее менять резину, а тем, кто только получил права, пройти курсы контраварийной подготовки. На специальных полигонах профессиональные инструкторы помогают лучше почувствовать свой личный транспорт и обрести уверенность на трассе. 
Курс подготовки состоит из теоретических занятий и практики, длится он две недели. На автодром можно и нужно приезжать на своем авто. Ведь главная цель - научить понимать возможности своей машины в чрезвычайной ситуации.

 
 
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Опасности зимней дороги. В Беларуси увеличилось количество ДТП. ГАИ советует водителям как можно скорее менять резину, а тем, кто только получил права, пройти курсы...
 
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