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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Населенные пункты обеспечат оптоволокном Все населенные пункты с численностью домохозяйств сто и более будут обеспечены оптоволоконной сетью до конца года. Об этом сообщил первый заместитель министра...

Все населенные пункты с численностью домохозяйств сто и более будут обеспечены оптоволоконной сетью до конца года. Об этом сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач. По его словам, задача по телефонизации сельского населения у нас решается, и она является одной из приоритетных. Особое внимание сегодня уделяется прокладке оптоволокна к больницам, поликлиникам и сельским школам. Городские учреждения среднего образования были обеспечены оптоволокном еще в 2017 году.