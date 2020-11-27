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Населенные пункты обеспечат оптоволокном

27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все населенные пункты с численностью домохозяйств сто и более будут обеспечены оптоволоконной сетью до конца года. Об этом сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач. По его словам, задача по телефонизации сельского населения у нас решается, и она является одной из приоритетных. Особое внимание сегодня уделяется прокладке оптоволокна к больницам, поликлиникам и сельским школам. Городские учреждения среднего образования были обеспечены оптоволокном еще в 2017 году.  
 
 
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Все населенные пункты с численностью домохозяйств сто и более будут обеспечены оптоволоконной сетью до конца года. Об этом сообщил первый заместитель министра...
 
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