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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авиаторы МЧС вернулись с тушения пожаров в Турции Экипаж второго борта Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции. За время оказания помощи коллектив белорусских летчиков-спасателей выполнил почти три сотни боевых...

Экипаж второго борта Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции. За время оказания помощи коллектив белорусских летчиков-спасателей выполнил почти три сотни боевых вылетов, в ходе которых сбросили больше четырех тысяч тонн воды на очаги, перевезли 212 турецких спасателей и лесников к местам ликвидации пожаров. Налет воздушных судов авиации МЧС составил 459 часов 49 минут.Отмечается, что в рамках помощи белорусские экипажи получили ценный опыт в спасательных операциях. Турецкая сторона отметила высокий уровень подготовки белорусских экипажей и поблагодарила за защиту их граждан от лесных пожаров.