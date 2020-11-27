﻿ Авиаторы МЧС вернулись с тушения пожаров в Турции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авиаторы МЧС вернулись с тушения пожаров в Турции

27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Экипаж второго борта Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции. За время оказания помощи коллектив белорусских летчиков-спасателей выполнил почти три сотни боевых вылетов, в ходе которых сбросили больше четырех тысяч тонн воды на очаги, перевезли 212 турецких спасателей и лесников к местам ликвидации пожаров. Налет воздушных судов авиации МЧС составил 459 часов 49 минут.

Иван Лабзин, первый замначальника авиации МЧС Беларуси:  "На самом деле очень тяжелые были условия в этом году. Это было связано с пандемической ситуацией, которая была в стране. Нам приходилось работать не только в условиях пандемии, но и еще в условиях высоких температур, большой турбулентности, когда невозможно было подойти и забрать воду. Но при этом мы показали свою боевую выучку на высоком уровне".

Отмечается, что в рамках помощи белорусские экипажи получили ценный опыт в спасательных операциях. Турецкая сторона отметила высокий уровень подготовки белорусских экипажей и поблагодарила за защиту их граждан от лесных пожаров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экипаж второго борта Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции. За время оказания помощи коллектив белорусских летчиков-спасателей выполнил почти три сотни боевых...
 
Новости дня
Новости общества
 
Анатолий Исаченко накануне провел прием граждан в агрогородке Вишневец Столбцовского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика