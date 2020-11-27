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Авиаторы МЧС вернулись с тушения пожаров в Турции
27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкипаж второго борта Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции. За время оказания помощи коллектив белорусских летчиков-спасателей выполнил почти три сотни боевых вылетов, в ходе которых сбросили больше четырех тысяч тонн воды на очаги, перевезли 212 турецких спасателей и лесников к местам ликвидации пожаров. Налет воздушных судов авиации МЧС составил 459 часов 49 минут.
Иван Лабзин, первый замначальника авиации МЧС Беларуси: "На самом деле очень тяжелые были условия в этом году. Это было связано с пандемической ситуацией, которая была в стране. Нам приходилось работать не только в условиях пандемии, но и еще в условиях высоких температур, большой турбулентности, когда невозможно было подойти и забрать воду. Но при этом мы показали свою боевую выучку на высоком уровне".
Отмечается, что в рамках помощи белорусские экипажи получили ценный опыт в спасательных операциях. Турецкая сторона отметила высокий уровень подготовки белорусских экипажей и поблагодарила за защиту их граждан от лесных пожаров.
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Экипаж второго борта Ми-8 вернулся с тушения пожаров в Турции. За время оказания помощи коллектив белорусских летчиков-спасателей выполнил почти три сотни боевых...
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