﻿ Анатолий Исаченко накануне провел прием граждан в агрогородке Вишневец Столбцовского района. 21.by
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Анатолий Исаченко накануне провел прием граждан в агрогородке Вишневец Столбцовского района

27.11.2020 14:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Земельные вопросы, улучшение качества воды, благоустройство территории - с этими и другими проблемами обращались белорусы к заместителю председателя Совета Республики  Национального собрания. Анатолий Исаченко накануне провел прием граждан в агрогородке Вишневец Столбцовского района. Обращения касались коммунальных проблем и ремонта дорог. Совет Республики ведет работу с гражданами в различных форматах. Это и прямые линии, и личные приемы, а также выезды в регионы. И это очередное подтверждение тому, что власть готова работать с любыми обращениями, даже теми, что напрямую не касаются специфики профильных комиссий.

 
 
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Земельные вопросы, улучшение качества воды, благоустройство территории - с этими и другими проблемами обращались белорусы к заместителю председателя Совета...
 
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