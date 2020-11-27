В Витебске прессу и правозащитников не пустили на суд по делу о насилии в отношении силовика

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска рассматривает первое в областном центре уголовное дело о насилии в отношении военнослужащего внутренних войск на сентябрьском марше протеста. Обвиняемый — 46-летний ремесленник Андрей Тимофеенко. Процесс — открытый. Однако 27 ноября в зал заседания пустили только близких родственников Тимофеенко. Остальные свободные места в маленьком помещении заняли, предположительно, сотрудники милиции в штатском. Журналистов, правозащитников, неравнодушных горожан охрана в зал не пустила.



Андрей Тимофеенко. Снимок сделан 24 ноября, перед первым заседанием по делу, которое продлилось менее пяти минут: судья заслушала ходатайство обвиняемого о замене адвоката и объявила перерыв в слушании до 27 ноября. Но сегодня общественность и СМИ на процесс не пустили

— Сейчас сложная эпидемиологическая ситуация, поэтому на заседание могут пройти только близкие родственники обвиняемого, — сообщила секретарь суда за несколько минут до начала процесса.

— Тогда давайте пройдем в более вместительный свободный зал — ведь такие есть, — предложили правозащитники.

В зал зашла судья Снежана Киндеева, а вслед за ней еще несколько мужчин — предположительно, сотрудники милиции в штатском. Больше никого охрана не пропустила.

Правозащитник, представитель БХК Ирина Третьякова написала в связи с этим жалобу в книгу замечаний и предложений суда.

— Открытый процесс сделали фактически закрытым — в связи с вымышленным ограничением количества присутствующих в зале заседания из-за пандемии. Никаким нормативным актом это не предусмотрено. Сегодня в суде была возможность соблюдать социальную дистанцию: для этого нужно было перенести разбирательство в зал большей площади. Но здесь умышленно ограничили количество слушателей, не пустили правозащитников и журналистов. В зал попала примерно третья часть от всех желающих. Я считаю, что это отсутствие гласности на политически мотивированном процессе, — прокомментировала TUT.BY Ирина Третьякова.

Витебского ремесленника Андрея Тимофеенко взяли под стражу 30 сентября. Мужчину обвиняют по ч.1 ст. 366 УК в насилии над военнослужащим внутренних войск на уличном марше 6 сентября .



Противостояние военнослужащих внутренних войск и демонстрантов на улице Ленина в Витебске 6 сентября. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Татьяна, подруга Андрея Тимофеенко, рассказала правозащитному порталу «Віцебская вясна» о событиях на уличном марше 6 сентября, свидетелем которых стала она сама:

— Ряд военнослужащих преградил путь и не позволил участникам марша идти в сторону площади Победы. Люди требовали, чтобы их пропустили. Но никто ничего противозаконного не делал. Андрей вышел на проезжую часть, чтобы обойти военнослужащих. Колонна двинулась за ним. В этот момент военнослужащий хотел схватить мужчину в белой одежде. Андрей увидел это и левой рукой отодвинул силовика. Не кулаком, а ладонью.

Подруга Тимофеенко утверждает, что военнослужащий не упал.

— На нем была защитная экипировка, и чувствовать боль он не мог, — считает женщина.

В судах области сейчас также рассматривают дела за оскорбление силовиков. Так, житель Орши, который оскорблял сотрудников райотдела милиции в соцсетях, получил три года «домашней химии». Но прокуратура считает наказание недостаточным и будет его опротестовывать. А житель Витебска приговорен к двум годам «химии» за оскорбление сотрудника ОМОНа в одном из телеграм-каналов. Мужчина должен выплатить ему 500 рублей — компенсацию морального вреда.