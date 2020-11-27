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В Витебске прессу и правозащитников не пустили на суд по делу о насилии в отношении силовика
27.11.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска рассматривает первое в областном центре уголовное дело о насилии в отношении военнослужащего внутренних войск на сентябрьском марше протеста. Обвиняемый — 46-летний ремесленник Андрей Тимофеенко. Процесс — открытый. Однако 27 ноября в зал заседания пустили только близких родственников Тимофеенко. Остальные свободные места в маленьком помещении заняли, предположительно, сотрудники милиции в штатском. Журналистов, правозащитников, неравнодушных горожан охрана в зал не пустила.
— Сейчас сложная эпидемиологическая ситуация, поэтому на заседание могут пройти только близкие родственники обвиняемого, — сообщила секретарь суда за несколько минут до начала процесса.
— Тогда давайте пройдем в более вместительный свободный зал — ведь такие есть, — предложили правозащитники.
В зал зашла судья Снежана Киндеева, а вслед за ней еще несколько мужчин — предположительно, сотрудники милиции в штатском. Больше никого охрана не пропустила.
Правозащитник, представитель БХК Ирина Третьякова написала в связи с этим жалобу в книгу замечаний и предложений суда.
— Открытый процесс сделали фактически закрытым — в связи с вымышленным ограничением количества присутствующих в зале заседания из-за пандемии. Никаким нормативным актом это не предусмотрено. Сегодня в суде была возможность соблюдать социальную дистанцию: для этого нужно было перенести разбирательство в зал большей площади. Но здесь умышленно ограничили количество слушателей, не пустили правозащитников и журналистов. В зал попала примерно третья часть от всех желающих. Я считаю, что это отсутствие гласности на политически мотивированном процессе, — прокомментировала TUT.BY Ирина Третьякова.
Витебского ремесленника Андрея Тимофеенко взяли под стражу 30 сентября. Мужчину обвиняют по ч.1 ст. 366 УК в насилии над военнослужащим внутренних войск
Татьяна, подруга Андрея Тимофеенко,
— Ряд военнослужащих преградил путь и не позволил участникам марша идти в сторону площади Победы. Люди требовали, чтобы их пропустили. Но никто ничего противозаконного не делал. Андрей вышел на проезжую часть, чтобы обойти военнослужащих. Колонна двинулась за ним. В этот момент военнослужащий хотел схватить мужчину в белой одежде. Андрей увидел это и левой рукой отодвинул силовика. Не кулаком, а ладонью.
Подруга Тимофеенко утверждает, что военнослужащий не упал.
— На нем была защитная экипировка, и чувствовать боль он не мог, — считает женщина.
В судах области сейчас также рассматривают дела за оскорбление силовиков. Так, житель Орши, который оскорблял сотрудников райотдела милиции в соцсетях,
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Суд Октябрьского района Витебска рассматривает первое в областном центре уголовное дело о насилии в отношении военнослужащего внутренних войск на сентябрьском...
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