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Лукашенко назначил Пиневича главой Минздрава
27.11.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 ноября Александр Лукашенко подписал указ о назначении министром здравоохранения Дмитрия Пиневича,
Дмитрий Пиневич с 24 августа
Также ранее он был начальником управления контроля органов здравоохранения, социальной защиты, спорта и туризма, управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Беларуси, главным врачом 6-й городской клинической больницы Минска, заместителем главного врача по медицинской части для гражданской обороны 5-й городской клинической больницы столицы, хирургом 36-й городской поликлиники Минска. А начинал карьеру врачом медицинской службы в/ч 78 530 в городе Вознесенске Николаевской области Украины.
Пиневич окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова по специальности «лечебное дело».
Дмитрию Пиневичу 54 года. Он родился в поселке Илья Вилейского района Минской области.
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27 ноября Александр Лукашенко подписал указ о назначении министром здравоохранения Дмитрия Пиневича.
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