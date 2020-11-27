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Лукашенко назначил Пиневича главой Минздрава

27.11.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 ноября Александр Лукашенко подписал указ о назначении министром здравоохранения Дмитрия Пиневича, сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Дмитрий Пиневич с 24 августа исполнял обязанности главы ведомства, ранее он был первым заместителем министра здравоохранения. До этого занимал должность председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Также ранее он был начальником управления контроля органов здравоохранения, социальной защиты, спорта и туризма, управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Беларуси, главным врачом 6-й городской клинической больницы Минска, заместителем главного врача по медицинской части для гражданской обороны 5-й городской клинической больницы столицы, хирургом 36-й городской поликлиники Минска. А начинал карьеру врачом медицинской службы в/ч 78 530 в городе Вознесенске Николаевской области Украины.

Пиневич окончил Ленинградскую военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова по специальности «лечебное дело».

Дмитрию Пиневичу 54 года. Он родился в поселке Илья Вилейского района Минской области.

 
Теги: Минск
 
 
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27 ноября Александр Лукашенко подписал указ о назначении министром здравоохранения Дмитрия Пиневича.
 
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