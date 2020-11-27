За подзатыльник и удар по шлему милиционерам осудили отца и сына в Бобруйске

Источник материала: Tut.by

Бобруйчане Игорь и Олег Букасы 10 августа вступились за водителя, которого сотрудники ГАИ хотели оштрафовать. В итоге сами оказались на скамье подсудимых по статье 364 УК РБ: отец дал подзатыльник майору ГАИ, сын ударил кулаком в защитный шлем сотрудника Департамента охраны МВД. 27 ноября мужчинам, которые более трех месяцев провели в СИЗО, вынесли приговор.





На судебном заседании 19 ноября гособвинитель Наталья Лосева потребовала для 54-летнего Игоря Букаса 4 года колонии строгого режима, а для 24-летнего Олега Букаса — 2 года колонии общего режима. Свою позицию старший помощник прокурора аргументировала тем, что отец и сын представляют повышенную опасность. По ее словам, они совершили преступление против сотрудников правоохранительных органов, которые находятся под защитой государства.

— Вмешательство в их [сотрудников милиции] деятельность является недопустимым, — заявила Лосева.

27 ноября в последнем слове отец и сын еще раз принесли извинения потерпевшим за то, что «вели себя неподобающе». Игорь Букас вновь попросил суд не политизировать процесс, так как ни он, ни сын не являлись участниками несанкционированной акции протеста. Олег Букас, который в этом году впервые стал отцом, попросил суд не лишать его свободы.

— Я пропустил, как моя дочь сказала свое первое слово «папа». Теперь не хочу пропустить ее первые шаги.

Судья Андрей Литвин удовлетворил требования стороны обвинения и присудил Игорю Букасу 4 года колонии строгого режима, а Олегу Букасу — 2 года колонии общего режима. Во время оглашения приговора Игорю Букасу стало плохо — мужчина чуть не потерял сознание.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Родственники фигурантов дела сообщили TUT.BY, что будут подавать апелляцию.

Что произошло?

Вечером 10 августа бобруйская семья — родители, сын и дочь — решила заехать в «Корону» на улице Горького, чтобы купить торт и корм для собаки. Машину припарковали недалеко от площади Ленина и отправились в супермаркет пешком. Неподалеку увидели женщину, которая кричала: «За что вы его наказываете?». Слова адресовались сотрудникам ГАИ, которые в этот момент составляли протокол на водителя легковушки. Глава семьи Игорь Букас решил разобраться в ситуации и вместе с сыном Олегом оказался на скамье подсудимых .

— Мы ничего не знали о каких-то акциях, но поняли, что центр перекрыт. Припарковались на улице Октябрьской, услышали, как кричит женщина. Я решил выяснить, в чем дело. Оказалось, что сотрудники ГАИ задержали автомобиль без техосмотра. Это уже потом я узнал, что водитель сигналил участникам акции. В тот момент никаких протестующих я не видел, — рассказал в суде Игорь Букас.

Мужчина, по его словам, попытался поговорить с одним из сотрудников ГАИ и убедить его не штрафовать водителя, отметив, что у самого майора на лобовом стекле служебной машины нет наклейки о прохождении техосмотра. Эта фраза, считает Игорь Букас, стала «пусковым механизмом» конфликта — майор Владимир Меньшов схватил его за предплечье и подозвал, как потом выяснилось, дежуривших на площади сотрудников Департамента охраны МВД со словами: «Этого задерживаем».

Далее Игорь Букас вырвал руку и дал майору подзатыльник. В это время к месту конфликта подбежал его сын Олег, на которого сзади набросились люди в бронежилетах. Одного из них парень ударил кулаком по защитному шлему. Говорит, сделал это интуитивно, на автомате, когда почувствовал, что его пытаются скрутить. Никто не представлялся, ни о чем не предупреждал. В итоге отца и сына задержали, а затем доставили в ИВС. При этом Букасу-старшему сломали нос.

Помимо нападения на сотрудников правоохранительных органов, бобруйчанам вменялись алкогольное опьянение и нецензурная брань. Экспертиза следов алкоголя в организмах задержанных не обнаружила.

Потерпевший майор Владимир Меньшов рассказал свою версию произошедшего. Он подчеркнул, что задерживать главу семейства не собирался. А подмогу позвал потому, что его «стали окружать» участники несанкционированного массового мероприятия. Владимир Меньшов также сообщил, что у него нет никаких претензий к Игорю и Олегу Букасам. Ситуация, по его мнению, была неоднозначной, и истолковать ее каждый участник событий мог по-своему.

Видеозапись, которая фигурирует в деле и была опубликована СК вскоре после задержания бобруйчан, сделана одним из сотрудников ГАИ и фактически подтверждает слова Владимира Меньшова о том, что в потасовке помимо обвиняемых участвовало несколько гражданских лиц. Майор убежден, что удары в область глаза и шеи он получил от неустановленных граждан. Игорь Букас лишь стукнул его раскрытой ладонью по затылку, что не повлекло за собой телесных повреждений и проблем со здоровьем.