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В Бресте уходит с должности директор музыкального колледжа. На этом участке победила Тихановская

27.11.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор Брестского музыкального колледжа Олег Ровдо уходит с занимаемой должности. На прошедших в августе президентских выборах он был председателем участковой избирательной комиссии. На его участке победила Светлана Тихановская.


Фото: Вечерний Брест

Новость о кадровых перестановках в администрации музколледжа TUT.BY сообщила сотрудница учреждения на условиях анонимности. По ее словам, 30 ноября Олег Петрович проведет свой последний рабочий день в кресле директора. Кого назначат на его место — неизвестно. В беседе с TUT.BY директор музколледжа подтвердил информацию о своем уходе.

— Ухожу по соглашению сторон, — сообщил директор.

Причины своего решения Олег Петрович не назвал.

На прошедших президентских выборах Олег Петрович был председателем участковой избирательной комиссии, которая размещалась в здании музколледжа. 9 августа на этом участке одним из первых проголосовал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Фотография протокола из музколледжа есть на платформе «Голос». Согласно документу, на участке победила Светлана Тихановская. За нее проголосовал 701 человек. На втором месте Александр Лукашенко — 464.

Узнать о причинах ухода директора мы попытались у начальника управления культуры Брестского облисполкома Сергея Панасюка. Однако он от комментариев отказался.

«Если ты относишься к миру с любовью, он обязательно отплатит тебе тем же»

Олег Петрович возглавлял музыкальный колледж более двух лет. До этого работал директором школы искусств в Чернавчицах. По словам подчиненных, за время своей работы в колледже он сделал многое:

— Директора хвалили, характеризовали с положительной стороны. К 80-летию колледжа выделили деньги, он решил вопрос с фортепьяно, вложился в ремонт. Буфет у нас был страшный, он отремонтировал. И общежитие открыли 1 сентября этого года. Раньше не было, — поделилась с TUT.BY сотрудница учреждения.


Олег Ровдо за ударными. Фото: Брестская филармония

Олег Петрович всю свою жизнь связал с музыкой.

— Однажды в тринадцатую школу, где я учился, приехала эстрадная группа первой музыкальной школы, в которой в то время играл тогдашний школьник, а теперь большой музыкант Игорь Корнелюк. Когда они заиграли, я решил, что должен быть с ними, и только с ними, — рассказал директор музколледжа в интервью газете «Брестский вестник». — На следующий день мама отвела меня в музыкальную школу, где я стал заниматься по классу баяна. И уже через десять лет, когда мне исполнилось 17, моя мечта сбылась и мы вместе с Игорем занимались концертной деятельностью в городах и селах Брестской области. Для меня музыка — это магия. Я пропускаю через себя каждый звук, растворяюсь в мелодии.

Помимо работы в колледже Олег Петрович является художественным руководителем и ударником джазового ансамбля Rich Sound Band. На вопрос журналиста «Брестского вестника», как добиться успеха в жизни, собеседник ответил так:

— Нужно любить свою профессию, любить жизнь во всех ее проявлениях, людей, семью, детей, маму, Родину. Если ты относишься к миру с любовью, он обязательно отплатит тебе тем же. Все очень просто.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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С декабря Олег Петрович Ровдо больше не директор музыкального колледжа.
 
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