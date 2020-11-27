В Бресте уходит с должности директор музыкального колледжа. На этом участке победила Тихановская

Источник материала: Tut.by

Директор Брестского музыкального колледжа Олег Ровдо уходит с занимаемой должности. На прошедших в августе президентских выборах он был председателем участковой избирательной комиссии. На его участке победила Светлана Тихановская.



Фото: Вечерний Брест

Новость о кадровых перестановках в администрации музколледжа TUT.BY сообщила сотрудница учреждения на условиях анонимности. По ее словам, 30 ноября Олег Петрович проведет свой последний рабочий день в кресле директора. Кого назначат на его место — неизвестно. В беседе с TUT.BY директор музколледжа подтвердил информацию о своем уходе.

— Ухожу по соглашению сторон, — сообщил директор.

Причины своего решения Олег Петрович не назвал.

На прошедших президентских выборах Олег Петрович был председателем участковой избирательной комиссии, которая размещалась в здании музколледжа. 9 августа на этом участке одним из первых проголосовал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Фотография протокола из музколледжа есть на платформе «Голос» . Согласно документу, на участке победила Светлана Тихановская. За нее проголосовал 701 человек. На втором месте Александр Лукашенко — 464.

Узнать о причинах ухода директора мы попытались у начальника управления культуры Брестского облисполкома Сергея Панасюка. Однако он от комментариев отказался.

«Если ты относишься к миру с любовью, он обязательно отплатит тебе тем же»

Олег Петрович возглавлял музыкальный колледж более двух лет. До этого работал директором школы искусств в Чернавчицах. По словам подчиненных, за время своей работы в колледже он сделал многое:

— Директора хвалили, характеризовали с положительной стороны. К 80-летию колледжа выделили деньги, он решил вопрос с фортепьяно, вложился в ремонт. Буфет у нас был страшный, он отремонтировал. И общежитие открыли 1 сентября этого года. Раньше не было, — поделилась с TUT.BY сотрудница учреждения.



Олег Ровдо за ударными. Фото: Брестская филармония

Олег Петрович всю свою жизнь связал с музыкой.

— Однажды в тринадцатую школу, где я учился, приехала эстрадная группа первой музыкальной школы, в которой в то время играл тогдашний школьник, а теперь большой музыкант Игорь Корнелюк. Когда они заиграли, я решил, что должен быть с ними, и только с ними, — рассказал директор музколледжа в интервью газете «Брестский вестник» . — На следующий день мама отвела меня в музыкальную школу, где я стал заниматься по классу баяна. И уже через десять лет, когда мне исполнилось 17, моя мечта сбылась и мы вместе с Игорем занимались концертной деятельностью в городах и селах Брестской области. Для меня музыка — это магия. Я пропускаю через себя каждый звук, растворяюсь в мелодии.

Помимо работы в колледже Олег Петрович является художественным руководителем и ударником джазового ансамбля Rich Sound Band. На вопрос журналиста «Брестского вестника» , как добиться успеха в жизни, собеседник ответил так:

— Нужно любить свою профессию, любить жизнь во всех ее проявлениях, людей, семью, детей, маму, Родину. Если ты относишься к миру с любовью, он обязательно отплатит тебе тем же. Все очень просто.