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В Бресте уходит с должности директор музыкального колледжа. На этом участке победила Тихановская
27.11.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директор Брестского музыкального колледжа Олег Ровдо уходит с занимаемой должности. На прошедших в августе президентских выборах он был председателем участковой избирательной комиссии. На его участке победила Светлана Тихановская.
Новость о кадровых перестановках в администрации музколледжа TUT.BY сообщила сотрудница учреждения на условиях анонимности. По ее словам, 30 ноября Олег Петрович проведет свой последний рабочий день в кресле директора. Кого назначат на его место — неизвестно. В беседе с TUT.BY директор музколледжа подтвердил информацию о своем уходе.
— Ухожу по соглашению сторон, — сообщил директор.
Причины своего решения Олег Петрович не назвал.
На прошедших президентских выборах Олег Петрович был председателем участковой избирательной комиссии, которая размещалась в здании музколледжа. 9 августа на этом участке одним из первых проголосовал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.
Фотография протокола из музколледжа есть на
Узнать о причинах ухода директора мы попытались у начальника управления культуры Брестского облисполкома Сергея Панасюка. Однако он от комментариев отказался.
«Если ты относишься к миру с любовью, он обязательно отплатит тебе тем же»
Олег Петрович возглавлял музыкальный колледж более двух лет. До этого работал директором школы искусств в Чернавчицах. По словам подчиненных, за время своей работы в колледже он сделал многое:
— Директора хвалили, характеризовали с положительной стороны. К 80-летию колледжа выделили деньги, он решил вопрос с фортепьяно, вложился в ремонт. Буфет у нас был страшный, он отремонтировал. И общежитие открыли 1 сентября этого года. Раньше не было, — поделилась с TUT.BY сотрудница учреждения.
Олег Петрович всю свою жизнь связал с музыкой.
— Однажды в тринадцатую школу, где я учился, приехала эстрадная группа первой музыкальной школы, в которой в то время играл тогдашний школьник, а теперь большой музыкант Игорь Корнелюк. Когда они заиграли, я решил, что должен быть с ними, и только с ними, — рассказал директор музколледжа в интервью газете
Помимо работы в колледже Олег Петрович является художественным руководителем и ударником джазового ансамбля Rich Sound Band. На вопрос журналиста
— Нужно любить свою профессию, любить жизнь во всех ее проявлениях, людей, семью, детей, маму, Родину. Если ты относишься к миру с любовью, он обязательно отплатит тебе тем же. Все очень просто.
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С декабря Олег Петрович Ровдо больше не директор музыкального колледжа.
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