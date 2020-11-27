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Сделали кукол-«чиновников» с циничными надписями, изображали омоновцев на фото. Задержаны четверо могилевчан

27.11.2020 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержали и отправили в изолятор двоих мужчин и двух женщин, сообщает МВД. Их подозревают в том, что они сделали ростовых кукол «с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц», повесили их на путепроводах, сфотографировали и распространили эти фото. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

По данным милиции, четверо могилевчан в возрасте от 33 до 39 лет сделали шесть ростовых кукол. Эти манекены обнаружили висящими в петле на путепроводах возле деревень Вильчицы и Любуж Могилевского района.

— По словам мужчины, который изготавливал куклы из соломы и одежды, акция была не единственной. Ранее в лесу компания фотографировалась, изображая сотрудников ОМОНа, которые избивают мирных протестующих, — сообщает МВД.

Милиция устанавливает, кто еще мог быть причастным к действиям задержанных.

 
Теги: Могилев
 
 
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