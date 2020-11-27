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Правило, которое нужно знать, если "черная пятница" выпала на время пандемии
27.11.2020 17:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Популярность онлайн-шоппинга в пандемию возросла, тем более стоит отдать предпочтение онлайн-покупкам в "черную пятницу" – так как при этом сохранить социальную дистанцию проще, чем в переполненном магазине.
Если товар придет с браком?
Законодательство защищает права потребителей, и переживать из-за возможности получить с доставкой некачественный товар не стоит. А в МАРТ добавляют: покупатель может вернуть деньги не только за неудачную покупку, но и сумму, затраченную на ее доставку.
С крупногабаритными товарами и покупками, вес которых превышает пять килограммов, все просто: закон "О защите прав потребителей" обязывает продавца бесплатно забрать некачественный товар, устранить недостатки и бесплатно вернуть его покупателю.
Но и с малогабаритными покупками закон тоже на стороне потребителя.
"Потребитель имеет право на возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков товара, в том числе на компенсацию морального вреда", – рассказали в МАРТ.
В ведомстве пояснили: если покупателю пришлось изыскивать способ, как вернуть некачественный товар в магазин, то потраченные на это средства вполне можно отнести к убыткам. А убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полном объеме.
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МАРТ рассказал, можно ли вернуть деньги не только за некачественный товар, но и затраты на возврат его продавцу.
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