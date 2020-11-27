Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Популярность онлайн-шоппинга в пандемию возросла, тем более стоит отдать предпочтение онлайн-покупкам в "черную пятницу" – так как при этом сохранить социальную дистанцию проще, чем в переполненном магазине.

Если товар придет с браком?

Законодательство защищает права потребителей, и переживать из-за возможности получить с доставкой некачественный товар не стоит. А в МАРТ добавляют: покупатель может вернуть деньги не только за неудачную покупку, но и сумму, затраченную на ее доставку.

С крупногабаритными товарами и покупками, вес которых превышает пять килограммов, все просто: закон "О защите прав потребителей" обязывает продавца бесплатно забрать некачественный товар, устранить недостатки и бесплатно вернуть его покупателю.

Но и с малогабаритными покупками закон тоже на стороне потребителя.

"Потребитель имеет право на возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков товара, в том числе на компенсацию морального вреда", – рассказали в МАРТ.

В ведомстве пояснили: если покупателю пришлось изыскивать способ, как вернуть некачественный товар в магазин, то потраченные на это средства вполне можно отнести к убыткам. А убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полном объеме.