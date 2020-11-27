«Люди на зиму остаются без работы». В Каменецком районе закрывают филиал тубдиспансера

Источник материала: Tut.by

16 декабря закрывается филиал тубдиспансера в Каменецком районе. Работникам учреждения предложили варианты дальнейшего трудоустройства, но они их не устраивают, пишет «Брестская газета» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

«Наш филиал сегодня относится к Брестскому областному туберкулезному диспансеру, —, рассказали работники тубдиспансера. — Хотя раньше мы были самостоятельной организацией: туберкулезной больницей. Лишь в январе 2018 года здесь была реорганизация и нас присоединили к Брестскому тубдиспансеру. Просуществовали мы после присоединения два года. После чего главный врач Брестского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Крапивина посчитала, что работа Верховичского филиала неэффективна, поскольку нерационально используются бюджетные средства».

А в октябре они узнали, что 16 декабря текущего года филиал в Верховичах и вовсе закроют. Здесь работает свыше 100 человек (на сайте Брестского облисполкома сказано, что 154 человека — прим. ред.), и большинство работников, говорят женщины, просто остаются на улице.

«Да, другую работу нам предложили, но не всем. Отдельным категориям, например, на 0,25, 0,5 ставки. Бухгалтеру — на 0,75. И при всем этом ездить нужно будет на работу за 70 километров от нашего населенного пункта — в Брест. В самих Верховичах для нас ничего нет, — говорят пока еще сотрудники филиала. — Чтобы доехать до Бреста, нужно попасть на самый первый транспорт — автобус. Отправляется он со станции, которая находится в 15 километрах от Верховичей. А что делать тем людям, у которых и машины-то нет? На станцию, которая в 15 километрах от деревни, и вовсе не попасть. Не говоря уже о работе в Бресте. Хотя Крапивина нам заявила, что люди ездят на работу в Брест и из Украины. Если ездить посменно, то, может быть, это вариант. Но даже если на 0,25 ставки работать посменно, то будешь зарабатывать только на билет. Они реально не оценивают ту ситуацию, в которой сейчас находятся люди».

Деревня Верховичи находятся в 15 км от города Высокое и в 22 км от Каменца. От Бреста — около 70 км. В 8 км от населенного пункта проходит граница с Польшей, деревня находится в приграничной зоне с особым режимом посещения. Население в 2009 году составляло чуть более 500 человек.

В телефонном разговоре собеседницы рассказали, что в октябре этого года в диспансер приезжал «сам Михаловский (начальник областного управления здравоохранения — прим. ред.) и представитель из социальных служб». Смотрели, в каком состоянии здание.

Сами женщины говорят, что филиал в Верховичах предназначен для оказания медицинской помощи пациентам, которые уклонялись от лечения, но были направлены по решению суда. По словам сотрудников, пятиэтажное здание диспансера — в очень хорошем состоянии, оно огорожено двухметровым забором с колючей проволокой, чтобы пациент не смог сбежать, есть сигнализации. Внутри качественное оборудование.

«Мы еще надеялись, что нас кто-то из организаций заберет. Но когда пришел приказ, оказалось, что люди на зиму остаются без работы. Говорят, дорогостоящее оборудование заберут в диспансер Бреста, — рассказывают сотрудники. — Все в таком шоке. Много у кого из коллег заканчивается контракт до 16 декабря. Без продления».

Медики говорят, что не сидят сложа руки — по поводу контрактов они звонили на горячую линию в Министерство здравоохранения, но там им ответили, что надо было раньше искать новое место работы — мол, решение о закрытии филиала в Каменецком районе было принято не спонтанно.

Прокомментировать ситуацию «БГ» попросила главного врача Брестского областного противотуберкулезного диспансера Светлану Крапивину.

«Мы не будем оговаривать этот вопрос. Он уже обсуждается три года. Решение окончательное еще не принято. Работников предупредили. Через недели две все будет известно», — ответила нам Светлана Владимировна.

Получить оперативно комментарий в управлении здравоохранения Брестского облисполкома не удалось, поэтому мы отправили официальный запрос. И нам ответили. Как сказано в письме за подписью начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктора Михаловского, решение о закрытии филиала в Верховичах было принято 16 октября этого года «на основании динамики снижения заболеваемости туберкулезом за пять лет, а также в текущем периоде 2020 года, положительных результатов внедрения амбулаторной модели оказания медицинской помощи, внедрения социального и психологического сопровождения пациентов, больных туберкулезом, уменьшения потребности в оказании медицинской помощи в стационарных условиях, повышения мотивации пациентов к лечению».

В ответе говорится, что о планируемом закрытии филиала работников заблаговременно проинформировали.

Что касается дальнейшей судьбы здания, то этот вопрос рассматривается, «в том числе для создания лечебно-трудового профилактория под руководством Департамента исполнения наказаний МВД РБ».

«Медицинским работникам филиала № 3 предложены вакансии в организациях здравоохранения, расположенных в Каменецком районе и городе Брест. В случае необходимости будет организован подвоз работников к месту работы за счет их собственных средств», сказано в ответе.

После закрытия филиала № 3 пациенты будут получать фтизиатрическую помощь в стационаре Брестского областного противотуберкулезного диспансера.

Вскоре после звонка «Брестской газеты» в областной тубдиспансер сотрудники филиала в Верховичах сообщили, что тем работникам, у которых контракты истекали до 16 декабря, продлили их до закрытия филиала.