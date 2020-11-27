Жительница Гродно написала жалобу на условия в ИВС. Проверка показала: постельные принадлежности не дезинфицируют, в супе не хватает калорий

Источник материала: Tut.by

В октябре сотрудники милиции поздно вечером задержали жительницу Гродно. Ночь она провела в ИВС отдела внутренних дел Октябрьского района. На следующий день был суд, который постановил взыскать с женщины штраф за участие в митинге. После освобождения она написала жалобу на условия содержания — пищу ненадлежащего качества, антисанитарию, проблемы с медицинским обслуживанием. Санитарные службы и контролеры из числа милиции провели проверку. В итоге привлечен к ответственности сотрудник кафе, которое по договору поставляет еду в ИВС. А начальник ОВД получил предписание устранить нарушения. Об этом сообщается в ответах госорганов, которые получила женщина (имеются в распоряжении редакции TUT.BY).



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В изоляторе временного содержания предусмотрено трехразовое питание, за которое административно задержанные после освобождения должны заплатить (13,50 рублей за сутки). В Октябрьском РОВД Гродно договор на поставку питания заключили с кафе, которое расположено недалеко от здания милиции, — «Шансон» (ОО «БелПрЭкс», г. Гродно, ул. Гая 11). После поступления жалобы Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии провел проверку (в редакции есть копии документов). 9 и 11 ноября в кафе взяли пробы перловой каши и картофельного супа с макаронами для проведения лабораторного исследования на определения энергетической ценности блюд. Было установлено, что каша требованиям соответствует, а вот энергетическая ценность супа ниже минимально допустимой. Также зафиксированы отклонения средней массы рубленных котлет. В остальной части специалисты отмечают, что приготовление еды соответствует требованиям. По выявленным нарушением составлен административный протокол в отношении ответственного сотрудника кафе.

Свой мониторинг провели также специалисты медицинской службы Департамента финансов и тыла МВД Гродненской области. В ответе отмечается, что договор между РОВД и кафе «Шансон» заключен в январе 2020 года. Пища в изолятор доставляется в термосах, в ИВС ее могут разогреть на электрической плите. Отмечается, что на момент мониторинга охлажденная кипяченая вода была в наличии, именно на отсутствие питьевой воды жалуются многие административно задержанные, поскольку объем воды в передачах ограничен.

Что касается постельного белья, специалисты, проводившие мониторинг, утверждают, что матрасы, одеяла и подушки в достаточном количестве хранятся в помещении с механической вентиляцией. Правда, на матрасах нет тюфячных наволочек. И дезинфекция постельных принадлежностей ни разу в этом году не проводилась, хотя у РОВД заключен соответствующий договор. Есть и проблемы с медикаментами — аптечка укомплектована не в полном объеме. По итогам мониторинга в адрес начальника Октябрьского РОВД Андрея Форися вынесено предписания о необходимости устранить выявленные нарушения.