«Провел одиночный пикет». Жителя Новой Боровой судили по 23.34 за флаг внутри лоджии

Источник материала: Tut.by

Жителя Новой Боровой судили за флаг на лоджии. Бело-красно-белое полотно, по его словам, висит не снаружи помещения, а за стеклом, со стороны квартиры. В суде посчитали ситуацию одиночным пикетом.



Cнимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, недавно жителям Новой Боровой бросали повестки в почтовые ящики.

Людей вызывали в милицию: грозили административной ответственностью по ст. 21.13 КоАП РБ (Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения) и ст. 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства). Все это связывали с флагами, которые висят на балконах и окнах во многих квартирах.

Любопытно, что некоторые повестки были безымянными — адвокат пояснял TUT.BY, что на бумаги без адресата можно не реагировать.

Флаг на балконе — одиночный пикет

У жителя дома по Авиационной, 3, Артема есть история еще интереснее. На днях его осудили за флаг внутри лоджии.

22 ноября жителю квартала позвонили из милиции, попросили проверить почтовый ящик. Там оказалась повестка — приглашали на административный процесс по ст. 23.34. На этот раз были указаны фамилия, имя и отчество адресата.

На следующий день минчанин пришел в милицию, там на него составили протокол.



Фото: читатель TUT.BY

В протоколе указано, что мужчина 21 ноября в 15.20 вывесил «для публичной демонстрации на всеобщее обозрение не зарегистрированный в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь от 26.05.2012 „Аб афіцыйных геральдычных сімвалах“ бело-красно-белый флаг, в центре которого расположен герб "Погоня"».

В милиции посчитали это «умышленным проведением одиночного пикета без разрешения Минского райисполкома», а также «публичным выражением своих общественно-политических настроений».

По мнению инспектора, Артем нарушил ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях».

— Суд был 26 ноября. Я был с адвокатом, она отмечала, что лоджия это не публичное место, что пикет подразумевает присутствие хотя бы одного человека. На балконе висел только флаг — это видно и на фото милиции, — рассказал Артем. — А в то время, которое указано в протоколе, я вообще лежал на диване и смотрел телевизор. Я не стоял на балконе и не кричал оттуда лозунги. У меня дома есть видеокамера, файлы с нее мы пытались предоставить суду — там четко видно, где я нахожусь. Но судья не стала даже смотреть это видео.

Артем говорит, что ему присудили штраф — 20 базовых величин (540 рублей) по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Постановление суда пообещали прислать по почте.

— Конечно, мы будем обжаловать. Я не согласен с таким решением, считаю, что у себя дома могу выражать свои политические взгляды как хочу. Лоджия — это моя территория.

Пока неизвестно, осудили ли еще кого-то по 23.34 за флаги в окнах домов Новой Боровой, но Артем говорит, что повестки продолжают разбрасывать по почтовым ящикам.

Такое только в Новой Боровой?

Пока неизвестно, есть ли еще решения судов в Минске по «одиночным пикетам» в виде флагов на балконах. Но, по информации TUT.BY, в районах столицы с председателями товариществ собственников ведут «разъяснительную работу» на этот счет.

— В среду вызывали председателей товариществ собственников в администрацию Московского района — как я понял, из тех домов на проспекте Дзержинского, которые считают проблемными, — рассказал один из участников встречи. — С нами встречались глава администрации, начальник отдела городского хозяйства, представитель МВД и некто в гражданском. Сказали, что нужно проинформировать людей, в окнах которых висят бело-красно-белые флаги, сердечки, листы бумаги, что все это будет приравниваться к нарушению Закона «О массовых мероприятиях» и ст. 23.34 КоАП. Но с нас в Московском районе пока никто, как в Центральном, не требует, чтобы мы сдавали контакты жильцов.