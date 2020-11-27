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В Музее истории Великой Отечественной выставка Евгения Халдея. Благодаря его фотоснимкам мы знаем больше о героях войны. А в филиале Исторического музея - артефакты, которые знакомят с современным российским художественным текстилем. Куда еще можно успеть вечером и где экспонируются картины, до которых можно даже дотронуться?

В рубрике "Променад" расскажет Дарья Тарасова.

Тактильное искусство или полотна, до которых необходимо дотронуться. Инклюзивный проект Василия Зенько в выставочных залах филиала Музея истории белорусской литературы. Чтобы искусство было понятным и доступным для тех, кто ощущает мир кончиками пальцев, автор объединил объемные фактуры, шрифт Брайля и приправил полотна поэзией Богдановича.







Его рельефы украшают знаковые архитектурные объекты Беларуси. Зенько создавал интерьеры для музея-заповедника в Несвиже, воссоздавал фасады Гродненского замка. Тактильными полотнами загорелся еще несколько сезонов назад. Искусство для незрячих начал осваивать во время эксперимента, а именно арт-лабораторий со шведскими коллегами. После посвятил проект лирике Алеся Рязанова. А в этом году оформил отрывки из семи произведений Максима Богдановича. С переводом поэзии на шрифт Брайля помогла консультант Мария Рудко. На деле пришлось подключать не только творчество, но и математику.

Василий Зенько, художник-монументалист, председатель секции монументального искусства Белорусского союза художников: "В этом произведении представлена басня "Ворона и чиж". Мы видим ворону и видим чижа. Само произведение переведено на шрифт Брайля. Вот эти точечки. То есть незрячий человек подходит и может, одновременно считывая изображение, читать сам текст. Каждую точечку нужно тонкой кисточкой постепенно наращивать, при том учитывая все расстояния между точками, расстояние между буквами, расстояние между строками".

Ограничиваться национальным книжным наследием Зенько не готов. В перспективе эстеты смогут почувствовать на ощупь произведения мировых классиков. Есть в экспозиции и бонусный зал. В нем собраны работы из наиболее известных серий. Большинство видели международные вернисажи. Кстати, некоторые из-за пандемии еще не вернулись с австрийского рандеву.

Он учился писать у Шишкина и Куинджи, а позже его дипломную "Весну" приобрел Третьяков. Под эгидой 150-летия со дня рождения Фердинанда Рущица имя мастера национального пейзажа включено в календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2020 год. Сегодня сразу 4 зала Национального художественного музея принимают его юбилейную выставку.







Родился в Беларуси, диплом живописца получил в России, а профессором стал в Кракове. И, кажется, везде автора считают своим. Как любой творец любил менять локации, но знаковые работы написал на малой родине. Сегодня в юбилейной экспозиции картина "У костела". Продолжительное время это было единственное полотно авторства Рущица в фондах. Только в прошлом году вернулись еще три живописных работы из раннего периода. В залах не только картины мастера и его учителей, но и произведения художников, которые писали на пленэре в Богданове. Экспонируются, правда, не в оригиналах из-за эпидситуации, а в оцифрованном варианте и пейзажи из музейных собраний других стран.

И еще один значительный юбилей. К 90-летию Владимира Короткевича наследие автора произведений "Дикая охота короля Стаха" и "Седая легенда" представили в Национальной библиотеке Беларуси. В экспозиции эксклюзивные книжные переплеты, издания из кабинета Короткевича и экслибрисы. Большинство сделано писателем. Есть и книжные знаки, разработанные для автора известными художниками.

В афише Большого большой балет. "Корсар" называют так не только за продолжительность актов, но и массовость спектакля. Символично, что это третья редакция для театра и третья успешная работа композитора Шарля Адольфа Адана. Магия цифр на академических подмостках в 19 часов.

Таким был арт-дайджест этой недели. Следите за новостями в рубрике "Променад" каждую пятницу и выбирайте свой культурный маршрут.