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Беларусь на четверть заменит городской транспорт на электрический за 5 лет

27.11.2020 19:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В госпрограмме развития электротранспорта до 2025 года должны быть увязаны все элементы экоцепи. Это сборка электрокаров и самокатов, развитие подзарядных станций и готовность электросетей к повышенным нагрузкам. Об этом на выездном заседании на Белкоммунмаше заявил премьер-министр Роман Головченко. Экотранспорт - один из главных компонентов пятилетней социально-экономической программы. И после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС его развитию уделяется повышенное внимание. За пять лет Беларусь планирует на четверть заменить городской транспорт электрическим, нарастить и поставки на экспорт. На доработку масштабного документа чуть более месяца. Готовность к 1 января 2021 года.

 
 
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В госпрограмме развития электротранспорта до 2025 года должны быть увязаны все элементы экоцепи. Это сборка электрокаров и самокатов, развитие подзарядных станций...
 
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