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Пожар на улице Голубева в Минске
27.11.2020 19:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В столице выясняют причины утреннего пожара на улице Голубева. Спасатели ликвидировали возгорание на девятом этаже жилого 12-этажного дома. С места происшествия эвакуировали 20 человек. Хозяйка пылающей квартиры вместе с тремя детьми самостоятельно покинула помещение. Пожар оперативно локализован.
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В столице выясняют причины утреннего пожара на улице Голубева. Спасатели ликвидировали возгорание на девятом этаже жилого 12-этажного дома. С места происшествия...
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