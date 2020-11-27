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Глава государства посетил 6-ю больницу Минска и провел встречу с коллективом медучреждения
27.11.2020 19:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Лечение пациентов с COVID-19 в центре внимания президентаГлава государства посетил сегодня 6-ю больницу Минска и зашел в красную зону, чтобы лично узнать, есть ли проблемные вопросы в лечении таких пациентов. С начала эпидемии здесь помогли более пяти с половиной тысячам заболевших. И сейчас в учреждении - 767 пациентов, из них 28 - в реанимации. Врачей поддерживают. Средняя зарплата в больнице за октябрь - более 2200 рублей, а у врачей реанимации около 7 - 9 тысяч. В Беларуси продолжает расти заболеваемость пневмониями. В стационарах страны свыше 25,5 тысяч пациентов, что выше летних показателей. Главу государства также интересовало, как налажена работа Городского центра трансфузиологии - он на базе больницы.
Президент о желании польских властей переманить медиковПрезидент отдельно встретился с коллективом медучреждения. Тем поднято много.
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Лечение пациентов с COVID-19 в центре внимания президента Глава государства посетил сегодня 6-ю больницу Минска и зашел в красную зону, чтобы лично узнать, есть ли...
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