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Глава государства посетил 6-ю больницу Минска и провел встречу с коллективом медучреждения

27.11.2020 19:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лечение пациентов с COVID-19 в центре внимания президента

Глава государства посетил сегодня 6-ю больницу Минска и зашел в красную зону, чтобы лично узнать, есть ли проблемные вопросы в лечении таких пациентов. С начала эпидемии здесь помогли более пяти с половиной тысячам заболевших. И сейчас в учреждении - 767 пациентов, из них 28 - в реанимации. Врачей поддерживают.  Средняя зарплата в больнице за октябрь - более 2200 рублей, а у врачей реанимации  около 7 - 9 тысяч. В Беларуси продолжает расти заболеваемость пневмониями. В стационарах страны свыше 25,5 тысяч пациентов, что выше летних показателей. Главу государства также интересовало, как налажена работа Городского центра трансфузиологии - он на базе больницы. 

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Теги: Минск
 
 
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Лечение пациентов с COVID-19 в центре внимания президента Глава государства посетил сегодня 6-ю больницу Минска и зашел в красную зону, чтобы лично узнать, есть ли...
 
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