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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Известные спортсмены подписывают открытое обращение к общественности Нельзя забирать мечту выступить на Олимпийских играх! С таким посылом многие белорусские спортсмены присоединяются к числу подписавшихся под открытым обращением...

Нельзя забирать мечту выступить на Олимпийских играх! С таким посылом многие белорусские спортсмены присоединяются к числу подписавшихся. Для атлетов не понятны призывы из-за рубежа лишить нашу сборную возможности выступать на ближайшей Олимпиаде под национальным флагом. В числе тех, кто уже поставил свою подпись, олимпийские чемпионы разных поколений Антон Кушнир и Николай Алехин, как молодые спортсмены, так и те, кто уже завершил свою карьеру.Подписать обращение может каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.