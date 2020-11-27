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Известные спортсмены подписывают открытое обращение к общественности
27.11.2020 19:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНельзя забирать мечту выступить на Олимпийских играх! С таким посылом многие белорусские спортсмены присоединяются к числу подписавшихся
Подписать обращение может каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.
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Нельзя забирать мечту выступить на Олимпийских играх! С таким посылом многие белорусские спортсмены присоединяются к числу подписавшихся под открытым обращением...
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