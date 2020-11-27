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Известные спортсмены подписывают открытое обращение к общественности

27.11.2020 19:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нельзя забирать мечту выступить на Олимпийских играх! С таким посылом многие белорусские спортсмены присоединяются к числу подписавшихся под открытым обращением к общественности. Для атлетов не понятны призывы из-за рубежа лишить нашу сборную возможности выступать на ближайшей Олимпиаде под национальным флагом. В числе тех, кто уже поставил свою подпись, олимпийские чемпионы разных поколений Антон Кушнир и Николай Алехин, как молодые спортсмены, так и те, кто уже завершил свою карьеру. 
Подписать обращение может каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.

 
 
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Нельзя забирать мечту выступить на Олимпийских играх! С таким посылом многие белорусские спортсмены присоединяются к числу подписавшихся под открытым обращением...
 
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