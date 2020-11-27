"Клуб редакторов" сегодня после "Панорамы". Аналитика от ведущих медиаэкспертов страны

Источник материала: БT

Факты, которые озвучил сегодня президент, сразу же стали сенсацией в информационном поле Беларуси и зарубежья. Аналитика от ведущих медиаэкспертов страны.

Как тщательно спланированный государственный переворот обернулся провалом для организаторов? Почему механизм цветных революций дал сбой именно в Беларуси. И на какие пункты методички делали ставку поводыри уличного протеста?

А также дипломатия высокого порядка - что стоит за визитом министра иностранных дел России в Беларусь? Почему новый пакет европейских санкций противоречит здравому смыслу, и двойной тариф двойных стандартов в политике. Все подробности в "Клубе редакторов" - сразу после "Панорамы".