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В путешествие к Деду Морозу на новогоднем экспрессе

27.11.2020 20:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В путешествие к Деду Морозу на новогоднем экспрессе. Первый в сезоне состав отправится 24 декабря. Рейс в Беловежскую пущу также организован и 6 января. При этом возможны и дополнительные экспрессы. Если спрос на услугу Белорусской железной дороги будет высокий, поезда также отправятся 26 декабря, 2 и 8 января. После приезда в Брест туристы посетят Национальный парк - их ждут экскурсии и культурная программа.

Алла Сафонова, начальник туристического центра "Дортур" Минского отделения Белорусской железной дороги: "Это своеобразный новогодний круиз, который дарит хорошее, праздничное, сказочное настроение. Чем отличается этот поезд? В поезде едут только туристы - они едут в одних и тех же вагонах-купе, на одних и тех же местах туда и обратно. Перед отправлением туристов встречают проводницы-снегурочки и представители нашего центра. Затем происходит посадка в поезд. Поезд празднично внутри украшен, звучит праздничная музыка, и мы отправляемся с комфортным, удобным ночным переездом в Брест".

Такой формат новогодних туров существует уже около 10 лет. Кстати, в 2018 году услуга Белорусской железной дороги стала лучше для населения в Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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В путешествие к Деду Морозу на новогоднем экспрессе. Первый в сезоне состав отправится 24 декабря. Рейс в Беловежскую пущу также организован и 6 января. При этом...
 
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