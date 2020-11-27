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Юбилей Минского областного института развития образования
27.11.2020 20:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минскому областному институту развития образования 80 лет! Учреждение – одно из старейших в нашей стране в системе повышения квалификации педагогов. На ее базе также занимаются организацией внешкольной деятельности региона, проводят не только областные, но международные научно-практические конференции. Кстати, сейчас в институте около 200 сотрудников. Чествование педагогов произошло сегодня во время праздничного мероприятия.
Гости праздника не только познакомились с историей учреждения, но и посетили тематические выставки, музей, оценили и техническое оснащение института.
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Минскому областному институту развития образования 80 лет! Учреждение – одно из старейших в нашей стране в системе повышения квалификации педагогов. На ее базе...
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