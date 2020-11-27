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В Ушачах после реконструкции открыли мост через реку, которая разделяет городской поселок

27.11.2020 20:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Переправу строили 55 лет назад, и она была в аварийном состоянии. Последние два года проезд большегрузов был запрещен - конструкция могла не выдержать. Убытки несли местные предприятия - необходимо было отправляться в объезд. В мае мост закрыли на реконструкцию. За полгода его укрепили сваями. Обновили дождевую канализацию, освещение. Тротуары для безопасности ограждены разделительными блоками. Мост открыт для транзитного движения для всех без исключения видов транспорта. Первыми на обновленную переправу въехали груженые лесовозы.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов: "Мост через реку Ушача делит город на две половины. И здесь в центральной части находятся и детские сады, и школы, и все социальные объекты. Поэтому, конечно, было очень важно, чтобы в максимально короткие сроки мост был реконструирован".

Работы на объекте велись без выходных. Строителям сократили нормативный срок реконструкции - с девяти до шести месяцев.

 
 
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Переправу строили 55 лет назад, и она была в аварийном состоянии. Последние два года проезд большегрузов был запрещен - конструкция могла не выдержать. Убытки несли...
 
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