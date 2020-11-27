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В Беларусь циклон "Таня" несет похолодание и мокрый снег
27.11.2020 20:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ выходные ночью - туман, до минус 4-х, днем - до плюс 3-х. На отдельных участках дорог гололедица. Поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на дорогах.
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В выходные ночью - туман, до минус 4-х, днем - до плюс 3-х. На отдельных участках дорог гололедица. Поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными...
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