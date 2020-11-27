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Сегодня в Минске финальный день Рождественских чтений

27.11.2020 20:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Форум под патронажем Белорусской православной церкви проходит в столице вот уже в шестой раз и стартовал накануне в Национальной библиотеке. Проект традиционно объединяет священнослужителей, представителей органов власти, деятелей культуры и науки, преподавателей и студентов. В этом году Рождественские чтения посвящены сразу нескольким важным историческим датам.В программе форума - конференции, секционные заседания, круглые столы. Большинство мероприятий проходят в онлайн-режиме в целях безопасности.

 
 
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Форум под патронажем Белорусской православной церкви проходит в столице вот уже в шестой раз и стартовал накануне в Национальной библиотеке. Проект традиционно...
 
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