ДТП в Ленинском районе столицы

Источник материала: БT

Дорожно-транспортное происшествие из-за условий погоды, которые не учли водители. На этот раз в Ленинском районе столицы. Шофер за рулем Saab двигался по улице Ленина со стороны Смоленской, не рассчитал скорость и столкнулся с впереди идущим МАЗом. Пострадавших нет. Повреждены только сами транспортные средства. До календарной зимы осталось три дня. ГАИ напоминает о необходимости подготовить автомобили к холодам и гололедице и сменить шины на зимние.