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Прогноз погоды на 28 ноября 2020 г.
27.11.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через восток Беларуси на Украину. В субботу местами по республике ожидаются налипание мокрого снега, туман, на отдельных участках дорог гололедица.
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Погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через восток Беларуси на Украину. В субботу местами по республике ожидаются...
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