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БНТУ готовится отпраздновать вековой юбилей
27.11.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В БНТУ готовятся отметить вековой юбилей. К сотому дню рождения в вузе сделали ремонт аудиторий, подготовили к открытию именные лаборатории и кафедры. Планируется открытие выставок, доски почета и скульптурной композиции "Студенты БНТУ". А в праздничную неделю, которая стартует 7 декабря, будет заложена капсула времени с пожеланиями вузу на следующие 50 лет. Любой может отослать свое письмо будущим студентам. Личное присутствие не обязательно - послание можно отправить на электронную почту.
Сергей Харитончик, ректор БНТУ: "Сто лет прошло, а что мы передадим новым поколениям, в чем наш вклад, в чем мы видим развитие нащего университета, и вообще какие у нас настроения, мысли по развитию дальнейшего университета. Мы хотели бы поделиться теми эмоциями о тех новациях и достижениях, которые сегодня есть в университете. В будущем это покажется обыденном делом".
В БНТУ обучается 17,5 тыс. студентов
В БНТУ работает 16 факультетов, которые готовят специалистов в области энергетики, строительства, транспорта. Сегодня в вузе обучается около 17,5 тысяч студентов. Из них - полторы тысячи приехали из-за рубежа.
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В БНТУ готовятся отметить вековой юбилей. К сотому дню рождения в вузе сделали ремонт аудиторий, подготовили к открытию именные лаборатории и кафедры. Планируется...
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