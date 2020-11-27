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Подготовка программы социально-экономического развития Беларуси на 5 лет

27.11.2020 22:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работа по подготовке программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет в нашей стране на стадии завершения. Все программные моменты прошли формат масштабного обсуждения среди представителей госорганов, бизнеса, ученых и аналитиков. Дискуссию вели и на диалоговых площадках. Особый акцент на повышении роли бизнеса и улучшении инвестиционного климата. Останутся и все социальные гарантии, которые берет на себя государство.

Дмитрий Ярошевич замминистра экономики Беларуси: "Это эффективный государственный сектор. Это раскрепощение инициативы граждан для того, чтобы было легко войти в бизнес. Это условия для иностранных инвесторов и обеспечение социальных гарантий не ниже тех, что у нас сейчас есть. Этот крен так и остается на следующее пятилетие".

Программа социально-экономического развития будет рассмотрена на Всебелорусском народном собрании. После ее представят на рассмотрение президента.

 
 
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Работа по подготовке программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет в нашей стране на стадии завершения. Все программные моменты прошли формат...
 
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