Подготовка программы социально-экономического развития Беларуси на 5 лет

Источник материала: БT

Работа по подготовке программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет в нашей стране на стадии завершения. Все программные моменты прошли формат масштабного обсуждения среди представителей госорганов, бизнеса, ученых и аналитиков. Дискуссию вели и на диалоговых площадках. Особый акцент на повышении роли бизнеса и улучшении инвестиционного климата. Останутся и все социальные гарантии, которые берет на себя государство.

Дмитрий Ярошевич замминистра экономики Беларуси: "Это эффективный государственный сектор. Это раскрепощение инициативы граждан для того, чтобы было легко войти в бизнес. Это условия для иностранных инвесторов и обеспечение социальных гарантий не ниже тех, что у нас сейчас есть. Этот крен так и остается на следующее пятилетие".

Программа социально-экономического развития будет рассмотрена на Всебелорусском народном собрании. После ее представят на рассмотрение президента.