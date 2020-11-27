Минскому телеграфу 161 год

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Свой день рождения отмечает Минский телеграф. 161 год назад первый аппарат появился в составе Минской почтовой конторы. Через полстолетия обмен текстовыми сообщениями осуществлялся и за пределами страны. Многое изменилось более чем за полтора столетия. Неизменной осталась одна особенность - сообщение вручается адресату в виде печатного текста. Прикоснуться к истории сегодня можно в историко-информационном центре связи Белтелекома. Среди раритетов - телеграфные аппараты Морзе и Бодо. Экспонаты вызывают интерес у посетителей. Здесь можно совершить занимательный экскурс в историю связи и познакомиться с биографиями великих ученых.

Тамара Соломко, заведующий историко-информационным центром РУП "Белтелеком": "Нужно было оперативно передавать информацию. Те средства связи на тот момент уже не справлялись с этой задачей, поэтому 27 ноября в Минске и Бобруйске открываются первые телеграфные станции. А в газете (здесь у нас копия "Губернских ведомостей" за 18 декабря 1859 года) сообщено об этом историческом событии".

Выставочные залы центра рассказывают об истории почтовой и телефонной, сотовой и спутниковой связи, о развитии радио и телевидения. На витринах представлено около тысячи экспонатов и более 5 тысяч исторических документов.