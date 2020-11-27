|
Оскорбил и избил мужчину за одежду с госсимволикой! Подозреваемый задержан
27.11.2020 22:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОскорбил и избил мужчину за одежду с госсимволикой! Подозреваемый задержан - это 33-летний житель столицы. Сообщается, что инцидент произошел в автобусе. Обидчику не понравился внешний вид одного из попутчиков. Тогда он повис на поручнях и несколько раз ногами ударил 49-летнего пассажира. Жертва вышла из транспорта, но нападавший побежал следом и продолжил драку.
Уголовное дело за хулиганствоПотасовку заметил прохожий - офицер внутренних войск - он помог задержать дебошира. Сообщается, что ранее фигурант неоднократно был судим, а в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения свыше одной промилле. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оскорбил и избил мужчину за одежду с госсимволикой! Подозреваемый задержан - это 33-летний житель столицы. Сообщается, что инцидент произошел в автобусе. Обидчику не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)