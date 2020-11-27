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Оскорбил и избил мужчину за одежду с госсимволикой! Подозреваемый задержан

27.11.2020 22:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оскорбил и избил мужчину за одежду с госсимволикой! Подозреваемый задержан - это 33-летний житель столицы. Сообщается, что инцидент произошел в автобусе. Обидчику не понравился внешний вид одного из попутчиков. Тогда он повис на поручнях и несколько раз ногами ударил 49-летнего пассажира. Жертва вышла из транспорта, но нападавший побежал следом и продолжил драку.

Уголовное дело за хулиганство

Потасовку заметил прохожий - офицер внутренних войск - он помог задержать дебошира. Сообщается, что ранее фигурант неоднократно был судим, а в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения свыше одной промилле. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

 
 
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Оскорбил и избил мужчину за одежду с госсимволикой! Подозреваемый задержан - это 33-летний житель столицы. Сообщается, что инцидент произошел в автобусе. Обидчику не...
 
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