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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Законодательно обеспечить меры, принимающиеся в государствах - участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19 Эта тема стала одной из ключевых сегодняшнего заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Диалог проходит в онлайн-режиме. Состав внушительный: на связи...

Эта тема стала одной из ключевых сегодняшнего заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Диалог проходит в онлайн-режиме. Состав внушительный: на связи главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций. Участники подвели итоги работы за прошлый год, выбрали председателя на будущий период - на этот пост единогласно переизбрана Валентина Матвиенко - спикер Совета Федерации России. Всего на повестке два десятка вопросов: среди них перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве, подготовка к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в следующем году, создание экспертного совета по науке и образованию.