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Законодательно обеспечить меры, принимающиеся в государствах - участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19

27.11.2020 22:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

 Эта тема стала одной из ключевых сегодняшнего заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Диалог проходит в онлайн-режиме. Состав внушительный: на связи главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций. Участники подвели итоги работы за прошлый год, выбрали председателя на будущий период - на этот пост единогласно переизбрана Валентина Матвиенко - спикер Совета Федерации России. Всего на повестке два десятка вопросов: среди них перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве, подготовка к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в следующем году, создание экспертного совета по науке и образованию. 


 
 
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 Эта тема стала одной из ключевых сегодняшнего заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Диалог проходит в онлайн-режиме. Состав внушительный: на связи...
 
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